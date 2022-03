"Územie vnímame ako veľmi dôležité pre rozvoj hlavného mesta s ambíciou vytvoriť protipól k biznisovému centru a vznikajúcemu downtownu na druhom brehu Dunaja," povedal výkonný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko Juraj Nevolník.

Kúpené pozemky o celkovej výmere 85.000 štvorcových metrov sú určené pre budúcu výstavbu. Na pozemkoch plánuje developer vybudovať projekt, ktorý má byť kombináciou bývania a kancelárií. Počíta tiež s vybudovaním kompletnej občianskej vybavenosti v danej lokalite.

Projekt je momentálne v procese prípravy s predpokladaným začiatkom stavebných prác v horizonte troch rokov.

Poznámka redakcie: Plus JEDEN DEŇ aj web pluska.sk patria do portfólia spoločnosti News and Media Holding, ktorú vlastní skupina Penta.