Uplynulý víkend tragicky zomrel obľúbený crossfitový tréner Jindro († 33). Osudným sa mu stal náraz na bicykli do stromu v bratislavskej Rači. Jeho kamaráti z gymu teraz zbierajú peniaze a chcú zabrániť tomu, aby si nešťastná zákruta, z ktorej v rýchlosti vyletel aj Jindro, už žiaden život nezobrala.

Jindrova náhla smrť jeho blízkych kamarátov a zverencov zo športoviska, kde pôsobil ako tréner, mimoriadne zasiahla a len ťažko sa z nej spamätávajú.

Navyše zajtra by oslavoval 34. narodeniny. „Aj preto sme sa rozhodli v tento deň a v čase jeho odchodu od nás odtrénovať to, čo mu išlo a čo mal najradšej. Chceli by sme pozvať všetkých, ktorí ste ho poznali a máte aj možnosť prísť,” napísali na sociálnej sieti k nedeľnej udalosti.

Keďže Jindro bol známy vtipkár a všetci jeho humor milovali, rozhodli sa, že dajú vyrobiť pamätné tričká, na ktorých budú jeho najlepšie vtipné hlášky. Vyzbierané peniaze za ich predaj zužitkujú na prospešnú vec.

„Celý zisk bude použitý na označenie neprehľadnej zákruty, v ktorej Jindro ,zosadol´ z bicykla naposledy,” informujú na facebooku. Dodali, že na osadení značiek už spolupracujú s magistrátom aj so správou lesov.

Jindro sa uplynulú sobotu bicykloval s kamarátmi z Bieleho kríža smerom k rázcestiu Šenkárskeho a Pieskového potoka. Pri zjazde vyletel z ostrej zákruty a narazil do stromu.

Privolaní záchranári sa snažili srdce mladého trénera oživiť, bohužiaľ, nepodarilo sa im to. „Žiaľ, po neúspešnej kardiopulmonálnej resuscitácii musel lekár konštatovať smrť,“ uviedla hovorkyňa záchranárov Alena Krčová po tragédii.

Podľa našich informácií sa tachometer na jeho bicykli zastavil na rýchlosti takmer 70 kilometrov za hodinu. „Jindro, náš tréner, kolega, priateľ a srdcom dobrý človek… Odišiel navždy a už ho nebudeme vidieť na tréningoch. Nebude nás baviť svojím dokonalým humorom. Ťažko sa nám hľadajú slová…Všetkým nám budeš chýbať,” napísali na sociálnej sieti jeho kolegovia.