Nitrianska radnica eviduje nízky záujem základných škôl o otváranie tried druhého stupňa ZŠ, uviedol hovorca mesta Tomáš Holúbek. Dôvodov môže byť podľa jeho slov viac.

„Otvorenie týchto tried je podmienené testovaním žiakov aj rodičov, okrem toho je krátko pred Vianocami, a teda reálne by deti prišli do školských lavíc iba približne na týždeň. Svoju rolu môže zohrávať aj fakt, že v januári by malo nastať ďalšie testovanie žiakov,“povedal Holúbek.

Mesto chce vedieť presné počty ZŠ, v ktorých by bolo možné spustiť riadne vyučovanie aj v triedach druhého stupňa. Preto v súčasnosti mapuje ochotu škôl, ale aj rodičov absolvovať testy a poslať deti späť do školy.

Mestský úrad ešte presné čísla k dispozícii nemá, napriek tomu však uvažuje o vytvorení testovacích miest pre žiakov a ich rodičov. Malo by ich vzniknúť šesť až sedem, pričom by sa žiaci testovali na mieste, ktoré je najbližšie k škole, ktorú navštevujú. „Všetky náklady, s výnimkou testovacích tyčiniek, by podľa predstáv štátu malo financovať mesto,“ dodal Holúbek.

