Erb stredoslovenského mesta pozostáva zo zeleného trojuholníkového ranogotického štítu so zlatým dvojramenným krížom, ktorého štyri korene smerujú do hrotu štítu. Vo vrchných rohoch štítu sa nachádzajú dve zlaté šesťcípe hviezdičky, každá so šiestimi štíhlymi ramenam. Je rekonštrukciou doteraz najstaršieho známeho erbu mesta z listiny z 8. marca 1379.