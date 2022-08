Matúš "Yael" Kolárovský (21) spieva, je model aj herec. Podľa jeho vlastných slov ho však najviac baví hudba. "Je to také moje," prezradil v rozhovore so stand up komikom Bekimom. Do povedomia Slovákov sa začal dostávať vďaka seriálu Pán Profesor, no najviac mu na popularite rozhodne pridal fakt, že je otcom dieťaťa Twiinsky Veroniky.

Matúš prvýkrát zažíva hudobné leto. "Mám koncerty a tak, na to som sa teraz sústredil. Veľmi sa z nich teším, od ľudí som plný energie," prezradil s tým, že sa má, ako vždy, dobre. "Snažím sa mať väčšinu času fajn a nestáva sa mi, že by som sa mal zle." S Bekimom však prebrali aj vážnejšie témy, ktoré sa týkajú Matúšovho detstva.

Keď bol mladší, pociťoval rozdiel oproti iným deťom. Údajne nikdy nešlo o priamu šikanu, ale cítil, že je iný. "Proste decká sú decká. Sú niekedy zlé, vedia byť hrubé a vedia to dať pocítiť, že nie sme podobní," hovorí Matúš a dodáva, že z toho zvykol byť smutný. Údajne boli aj časy, kedy si myslel, že sa nikdy nebude dievčatám páčiť.

Dnes už však problém so sebavedomím nemá. Na Bekimovu reakciu "to je podľa mňa veľký omyl" reagoval slovami "no, je". Nepríjemné narážky ho negatívne ovplyvnili, no mladý umelec dodáva, že vždy mal viac kamarátov. "Možno kvôli mojej povahe," reagoval Matúš.

Od šikany sa presunuli ku téme ženy. "Denne mi príde 50-100 správ. Závisí, či vydám pesničku. Keď áno, je to aj viac ako 200 správ. Väčšinou píšu, že super, páči sa im moja hudba. Alebo ja," hovorí Matúš. Niekedy mu vraj prídu fotky nahých pŕs. Videl však už skutočne všeličo. "Stalo sa mi, že som videl, že pes oblízal dievča. Také bolo video. Pes oblízal dievča a do toho tam hrala moja pesnička," konštatuje mierne hanblivo Matúš. Inak sa mu vraj na ženách páči to, čo prakticky každému chlapovi. Úprimnosť, dlhé vlasy, pekná vôňa, inteligencia, ambicióznosť a hlavne, aby mala žena svoj vlastný názor.

Anketa Páči sa vám hudba Matúša "Yaela" Kolárovského? Áno. 0% Nie. 50% Nepočul/a som. 50% Nezaujíma ma to. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: