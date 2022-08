Bratislavská mestská časť Záhorská Bystrica ukrýva na Holom vrchu areál bývalého stredného odborného učilišťa, ktorý je snom mnohých prívržencov netradičného "športu" urban exploration. Reportérom Plus JEDEN DEŇ sa podarilo dostať sa do opustenej školy, internátu a aj ku roky nevyužívanému plaveckému bazénu, kam sa noha bežného človeka nedostane.

Pozrite si video urbex-u v starom kaštieli.

Onedlho to ani nebude možné, keďže miesto má prejsť rozsiahlou premenou na lukratívnu časť. V lokalite sa pripravuje moderný priestor s novou základnou a materskou školou, zariadením pre seniorov a nájomným bývaním.

Učilište, ktorému sa hovorí aj Elektrovod sa zlúčilo so školou v Devínskej Novej Vsi v roku 2008. Odvtedy sa v priestoroch údajne stretávali pochybné indivíduá a to aj napriek tomu, že budovy sú strážené.

Niektoré internátne izby pôsobili, akoby z nich študenti odišli iba pred pár mesiacmi. Na posteliach ešte zostali ustlané periny a v skriniach plagáty hudobných skupín a športových tímov.

Ani bývalé triedy na tom neboli inak. Niektoré tabule boli popísané rôznymi odkazmi a v niekdajších kabinetoch sa nachádzali knihy aj učebnice. V škole sa nachádza aj telocvičňa, ktorá je v skutočne veľmi zachovalom stave. Našli sme v nej dokonca lopty.

Zaujala nás aj rozhlasová miestnosť, kde bol historický ovládací panel. Keby sa na ňom utrel prach, pôsobil by funkčným dojmom. Avšak, najviac sme sa rozhodne tešili na plaváreň. Jej priestory ale boli v najhoršom stave. Strop bol úplne plesnivý a všade bolo množstvo odpadu. Stačil by jeden zlý krok či chvíľka nepozornosti a kľudne by vás mohlo niečo privaliť.

