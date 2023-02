ZNOVA pred súdom: OPIČÍ SA po "Opičke"? JANKOVSKEJ svat to chcel uhrať na BLÁZNA!

Duševný stav obžalovaného Vaska musel posúdiť znalec. Vďaka tomu sa pojednávanie oddialilo o takmer rok. Naposledy sa totiž pojednávalo v apríli 2022. Pred súdom vo štvrtok vypovedal znalec z odboru psychiatria, ktorý mal za úlohu zhodnotiť, či sa Peter Vasko skutočne zbláznil, tak ako tvrdí, alebo či sa len opičí po Monike Jankovskej prezývanej aj Opička, ktorá tvrdí to isté. A znalec to povedal na rovinu.

Vasko podľa neho blázon rozhodne nie je. "U posudzovaného sa nejedná o duševnú chorobu, ale o adaptačnú poruchu spôsobenú dlhotrvajúcim súdnym konaním. Ďalšie pokračovanie konania môže mať za následok úzkostné depresívne adaptačné poruchy," skonštatoval psychiater. Paradoxné je, že súdne konanie sa preťahuje práve kvôli obžalovanému. Jeho dvaja obhajcovia navyše na súde navrhovali doplniť dokazovanie, čo by znamenalo ďalšie predĺženie konania.

Znalec zároveň skonštatoval, že v prípade obžalovaného Vaska je možné hovoriť o adaptačnej poruche osobnosti. "Tá však nespôsobuje, že by nemohol byť účastníkom konania, alebo, že by nemohol byť vypočutý. Je logickou a štandardnou súčasťou takýchto dlhotrvajúcich situácií. Jeho schopnosť chápať trestné konanie ale nie je touto poruchou ovplyvnená," uzavrel znalec s tým, že obžalovanému by pomohlo čo najrýchlejšie ukončenie konania.

Pred súdom Vasko úzkostne na pohľad nepôsobil. Pokoj Angličana si zachoval aj vtedy, keď sudca čítal odpis z registra trestov a priestupkov. Z toho vyplynula mimoriadne pozoruhodná skutočnosť. Kým odsúdenie za prečin z roku 2008 bolo už Vaskovi zahladené, jeho register priestupkov je plný záznamov. Z nich vyplýva, že na predpisy pri šoférovaní príliš nedbá. V roku 2018 ho zlapali dvakrát ako prekročil rýchlosť a dvakrát keď telefonoval za volantom. Priestupok spáchal aj o rok neskôr. Posledné dva sa mu zadarili v roku 2020, kedy si zase nedával pozor na nohu na plyne.

Prípad, v ktorom je Vasko obžalovaný, sa týka kauzy Fatima, v ktorej je obvinená aj Monika Jankovská. Peter Vasko čelí obžalobe v samostatnom procese. Podľa prokuratúry sa mal za pomoci násilia pokúsiť o prevod majetku podnikateľa Ondreja Janíčka na bývalého bossa podsvetia Petra Čongrádyho. Ak Vaskovi dokážu vinu, hrozí mu 20 až 25 rokov odňatia slobody, alebo doživotie.

Poškodený Ondrej Janíček tvrdí, že vydieranie dokonca prebiehalo so zbraňou v ruke. "Žiadal odo mňa nehnuteľnosť pod názvom Fatima a výťažok z toho mal ísť Jankovskej," tvrdí Janíček s tým, že obžalovaný "to dal na Jankovskú, keď je psychicky nespôsobilý." Už v januári 2022 Vasko prišiel na súd s tým, že bol prepustený z hospitalizácie v nemocnici len na dve hodiny. Neskôr už nechodil na súdy vôbec.

Aj keď to spočiatku vyzeralo, že by dnes mohol konečne padnúť verdikt, súd nakoniec odročili.