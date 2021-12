Našla v sebe obdivuhodnú silu. Levičanka, onkologická pacientka Ivana Debrecéniová prežila naozaj náročné životné okamihy. So zákernou rakovinou sa vysporiadala po svojom a napísala knihu, ktorú venovala ľuďom, ktorých život trápi podobným spôsobom. A veľa z nich jej odkazuje, že vďake nej našli novú silu do života.

Ivana hovorí, že chorobou, hoc akou ťažkou sa život ani zďaleka nekončí. “Moje zdravotné ťažkosti začali pred viac ako tromi rokmi. Zistili mi rakovinu hrubého čreva s metastázami na vaječníkoch vo veku 35 rokov. Bol to pre mňa veľký šok, pretože takéto niečo asi nikto nečaká,” začína svoje rozprávanie. Podľa Ivany je preto veľmi dôležité, aby aj ľudia v mladom veku nezanedbávali preventívne prehliadky a pokiaľ ich trápia nejaké zdravotné problémy, aby ich riešili hneď v zárodku. Pretože čím skôr sa ochorenie odhalí, tým je šanca na vyliečenie vyššia.

“U mňa vzhľadom k tomu, že som už mala aj metastázy, lekári predpokladali, že sa to bude liečiť ťažšie. A za posledné roky som zažila deväť mesiacov, počas ktorých som mala od rakoviny aj od liečby pokoj, no zažila som už aj obdobie, keď to so mnou išlo dolu kopcom,” hovorí. Objavovali sa u nej totiž stále nové a nové mestastázy a vyzeralo to tak, že chemoterapiu bude musieť užívať už do konca svojho života.

Momentálne však v tele nemá žiadnu a pokiaľ sa do pol roka, počas ktorého musí znova chodiť na chemoterapie, žiadna nová neobjaví, mohla by byť opäť považovaná za vyliečenú. Napriek tejto náročnej liečbe sa neustále snaží užívať si život najviac, ako sa len dá a všetkým, ktorých postihne táto diagnóza sa snaží odkázať, že aj keď človeku rakovina kompletne rozhádže celý jeho svet, život sa nekončí.

