Presne tri roky uplynuli od mimoriadne tragickej nehody autobusu jazdiacom na trase z Nitry do Jelenca. Ten sa chcel na povestnej ceste smrti vyhnúť nákladiaku, no nakoniec skončil prevrátený v priekope. Následky nehody boli fatálne!

Dnes sú to presne tri roky od tragickej dopravnej nehody na Zlatomoraveckej ceste pri Nitre, pri ktorej prišlo o život dvanásť ľudí.

V katedrále sv. Emeráma na Nitrianskom hrade sa o jedenástej hodine začala omša, ktorú viedol biskup František Rábek, ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. Na omši si prítomní uctili pamiatku obetí, ktoré pri nehode zahynuli.

Prišlo približne 120 ľudí, medzi nimi aj rodiny či pozostalí obetí. Uctiť si pamiatku za obete tragédie prišli aj dosluhujúci župan Nitrianskeho kraja Milan Belica, prednostka nitrianskeho okresného úradu Eva Hajdamárová, množstvo hasičov, policajtov aj záchranárov.

"Síce sa stala tragédia pred 3 rokmi, no stále je to živé a bude to ešte dlho v našich pamätiach. Každú tragédiu je ťažko prijať, a nie ešte keď v jednom okamihu stratíte 9 spoluobčanov," priznal stále bolestivo starosta obce Kolíňany, cez ktorú pravidelná linka autobusu jazdila.

Kamarátka nebohého Alexa († 16) priznala, že niektorí sa doteraz s tragédiou vyrovnávajú aj za pomoci psychológov. "Alex bol veselý a usmievavý chlapec. Bol to šok, celá dedina tým žila," zaspomínala si. O blízkeho prišla aj pani Veronika z Kolíňan, pri nehode zomrela krstná mama jej manžela.

"Ťažko sa mi aj po toľkých rokoch o tom rozpráva," priznala hneď na úvod so slzami v očiach s tým, že poznala viaceré obete, keďže sú v dedine ako jedna rodina. "Budete to ťažké až do konca života. Viete, boli to dobrí ľudia, tešili sa na Vianoce. Aj manželova krstná si brala voľno, že si pred sviatkami oddýchne a ... ," nedokázala ani dopovedať vetu s podlomeným hlasom.

