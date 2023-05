Príšerná tragédia sa odohrala v Považskej Teplej, najväčšej mestskej časti Považskej Bystrice. V stredu ráno okolo pol ôsmej tu vodič smetiarskeho auta nacúval do 37-ročnej Beáty. Mamička troch detí vo veku od 8 do 13 rokov nehodu neprežila.

Nehoda sa stala na ulici len pár metrov od Beátinho domu. "Dopravní policajti z Považskej Bystrice boli ráno vyslaní k dopravnej nehode, ktorá sa stala na miestnej komunikácii v Považskej Teplej. Podľa doterajších zistení, 34-ročný vodič smetiarskeho auta z doposiaľ nezistených príčin pri cúvaní zachytil 37-ročnú ženu. Zranenia, ktoré žena utrpela boli žiaľ nezlúčiteľné so životom," povedala trenčianska policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.

Čo sa skutočne stalo, či žena nešťastne vbehla pod auto, stála v slepom uhle vodiča, alebo si vodič len nevšimol, že sa niekto nachádza za vozidlom, zatiaľ nie je známe. Isté je, že policajti dali vodičovi fúkať smetiarskeho auta a výsledok bol negatívny. Vyšetrovateľka z Považskej Bystrice začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenie. "Okolnosti, príčina ako aj miera zavinenia sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania," uzavrela Kuzmová.

Beáte sa na mieste snažili zo všetkých síl pomôcť záchranári, tí však nemali šancu. "Môžem potvrdiť, že sme na tiesňovej linke 155 prijali informáciu o zranenej žene. Žiaľ, vyslaní záchranári jej už pomôcť nedokázali. Utrpela zranenia, ktorým podľahla na mieste," povedala hovorkyňa záchranárov Alena Krčová.

Beáta žila v rodinnom domčeku v Považskej Teplej spolu s manželom a troma deťmi. Najstaršia dcérka Sofia mala v marci 13 rokov, prostredný syn sa narodil v roku 2013 a najmladší Riško má iba 8 rokov. Beáta vyštudovala v roku 2010 Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici a stala sa inžinierkou ekonómie. Do Považskej Teplej sa vydala.

"Svokrovci im zomreli, oni si prerobili domček. Vôbec nevieme, čo sa mohlo stať. Smetiari sem vždy zvykli cúvať, lebo sme slepá ulica. Ona stála asi 50 metrov od svojho domu. Len sme počuli sanitku, vybehli sme von, videli policajtov a už sme vedeli, že je zle. Pravdepodobne deti odprevadila na autobus do školy a stalo sa to, keď sa vracala domov," povedala suseda.

Všetci susedia sú z toho, čo sa stalo zdravení a nedokážu zadržať slzy. "Je to hrozná tragédia, nechcem špekulovať čo sa stalo. Ale je to slepá ulica, kde máme veľa detí," povedala jedna zo susediek.

"Viem iba, že smetiarske auto cúvalo a od rána si hovorím, len aby to nebola ona a je to ona," povedala susedka s tým, že všetci sú ubolení a zdravení z tragédie, čo sa stala. Iný sused netají hnev a vraví, že napriek tomu, že ide o slepú ulicu s množstvom malých detí, autá tu zvyknú jazdiť rýchlo. "To bola otázka času, kedy sa niečo stane. Šoféri sa tu niekedy správajú ako zmyslov zbavení. Či však smetiari cúvali rýchlo, to som nevidel, všimol som si iba, keď prišli policajti," dodal sused.

