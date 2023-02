Tonko, ako ho všetci volali, nastúpil do služieb Zboru národnej bezpečnosti ako príslušník frekventant Pohotovostného útvaru Verejnej bezpečnosti v Pezinku 1. septembra 1983. "Od 1.3.1985 bol zaradený na obvodnom oddelení Verejnej bezpečnosti v Martine ako inšpektor poriadkovej služby. V roku 1987 úspešne absolvoval dôstojnícke štúdium v Holešove," informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra. Neskôr ho zaradili do Tvrdošína a Trstenej. Od roku 1998 pracoval ako inšpektor na hraničnom oddelení v Trstenej, neskôr v Žiline.

Od roku 2004 pracoval Anton Kožák ako odborný učiteľ predmetovej skupiny poriadkovej služby na Strednej odbornej škole Policajného zboru v Bratislave. Tu bol od 1.7.2006 ustanovený do funkcie vedúceho. "Svoju služobnú činnosť príslušníka policajného zboru ukončil 31.5.2010. Od 1.6.2010 až doposiaľ sa zamestnal na uvedenej predmetovej skupine ako učiteľ - civilný zamestnanec," uzavrelo ministerstvo.

Na svojho pedagóga s úsmevom cez slzy spomínajú aj niekdajší študenti policajnej školy, dnes policajti. "Ráno na nástupe vedľa tribúny stála delegácia zo zahraničia. Pred nastúpeným zborom riaditeľ školy v pracovných nohaviciach, bielej vyťahanej polokošeli, vyčaptaných poltopánkach. Jediný, kto reprezentoval bol on, Tóno. Stál v pozadí, ale hostia ho brali ako riaditeľa. Takto si ho pamätajme," povedal jeho bývalý študent. "Mne sa zase páčilo, že keď nám bol triedny, jeho prvá otázka na hodine bola - Všetko v poriadku? Treba niečo riešiť? Vždy sa o študentov zaujímal a keď bol "prúser" vždy ochotne pomáhal," dodal ďalší z dlhej rady študentov.

Aj ďalší policajti neskrývajú smútok za tým, že ich obľúbený pedagóg už nie je medzi nimi. "Netreba nič riešiť chlapci? Všetko v poriadku? A ďalšia vec bola, že utorky a štvrtky boli vyhradené pre volejbal a potom v neďalekom bufete debata pri zákonoch," hovorí ďalší z policajtov z tých, že vždy ráno bol už o 6.30 hodine A. Kožák "vyžehlený", oholený a s úsmevom na tvári. "Bol to správny, férový človek. Chodiaca encyklopédia, skvelý človek, ktorý vždy ochotne pomohol, poradil," hovorí ďalší zo študentov a dodáva, že išlo o učiteľa s veľkým U.

"Bol vzorom pre nás všetkých policajtov. Na ľudí ako bol on sa nezabúda. Bol to rozhodne najlepší učiteľ, akého som kedy mal. Nielen ako pedagóg, ale aj ako človek, tie debaty nad pivom po volejbale sú spomienkou, na ktorú nezabudnem. Každý poriadkár by mal u neho absolvovať školenie, keď vidím akú stopu zanechal na nás - na "žandároch", neviem si ani predstaviť, ako musí smútiť jeho rodina," povedal ďalší z policajtov s tým, že šlo o rozhodne najlepšieho slovenského učiteľa poriadkovej polície. "Radosť bolo nastúpiť do policajného zboru, keď na nás preniesol svoje skúsenosti a vedomosti," dodal kolega.

Na Antona Kožáka spomínajú aj kamaráti z Klubu policajnej histórie v Lučenci. "Stretávali sme sa na medzinárodných konferenciách policajných historikov, ktoré sa uskutočňujú každý rok v Prahe na jeseň a v máji v Bratislave. Tam sme sa s Tonkom aj zoznámili a stretávali. Máme na neho len veľmi dobré spomienky. Bol to veľmi dobrý človek, rád pomáhal, bol veľmi otvorený a ľudský, s každým sa vedel porozprávať, každému vedel pomôcť a vypočuť si ho," povedal predseda Klubu policajnej histórie Kamil Kolesár s tým, že v Lučenci A. Kožáka aj vyznamenali v roku 2017 najvyšším rádom klubu policajnej histórie Lučenec.

