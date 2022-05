Akonáhle túto informáciu zverejnil starosta Klasova Ján Balázs na sociálnej sieti, ľudia zostali v strehu a na deti, ktoré sa hrávajú pri miestnom potoku, kde zviera videli, dávajú zvýšený pozor.

„Stalo sa to prvýkrát,“ povedal nám starosta Klasova Ján Balázs, ktorý povedal, že šelmu videli v miestnej zvernici. „Boli tu práve nejakí ľudia aj deti, keď zrazu jeden z dospelých zbadal pri strome za plotom zvernice medveďa. Začal kričať na deti, všetci sa rozutekali domov a medveď sa pravdepodobne vyplašil a ušiel. Volali mi zo štátnej ochrany prírody, prišla sem polícia, dal som dohromady poľovníkov, sám som poľovník, a vytvorili sme okolo potoka Teplá rojnicu a prehľadávali okolie smerom na Babindol, nenašli sme ho však, “ opísal situáciu.

To je podľa neho dôkaz, že sa tu niečo deje a niečo nie je v poriadku. "Medveď je teritoriálne zviera, slabšie jedine vyháňa, a keďže je jeho odstrel zakázaný, je prirodzené, že rozmnožuje a premnožuje. Blízko je Zobor, Žibrica, lesy na Topoľčany, a myslím si, že tých medveďov je v týchto lesoch viac,“ povedal starosta.

Naposledy bol medveď v zoborských lesoch videný pred rokom, potuloval sa v okolí Dražoviec, prezradil nám Anton Kušš, člen Stráže prírody a predseda OZ Stráž prírody Ponitrie.

„Celá časť Zobora nad mestom až po Žibricu je už tak preplnená ľuďmi, že by bola veľká náhoda, keby ho niekto uvidel či vyrušil v nejakej húštine. Ale zatiaľ neviem o tom, že by tu medveď bol, nejaké pobytové znaky som zatiaľ nenašiel. Myslím si, že tu by sa medveď ani nemal kde usídliť, je tu príliš veľa ľudí, pachov, pohybu, on potrebuje pokoj. Ak sa teda v našom okolí objavil, pravdepodobne len prechádza krajinou a hľadá potravu. Voľná krajina ubúda, jeho priestor sa zmenšuje a on teda hľadá úkryt tam, kde sa dá. Aj v horách sa pohybuje čoraz viac ľudí, takže k tým stretom s medveďom bude dochádzať čoraz viac. Čo sa dá urobiť pri strete s medveďom? No, teoreticky veľa, ale ani ja sám neviem, ako by som reagoval,“ dodal Anton Kušš.



„Ako ochranár odstrel medveďa pripúšťam, ale naozaj len v nevyhnutných prípadoch. Faktom totiž je, že je u nás táto šelma vzhľadom na veľkom územia premnožená. Inak je medveď chránený zákonom.“

