Utečenci, ktorých v obci prichýlili v priestoroch nevyužívanej základnej školy, do áut s neznámymi ľuďmi nasadajú aj napriek varovaniam miestnych, povedal pre TASR starosta obce Radoslav Hvožďak. Polícia situáciu s možným obchodovaním s ľuďmi monitoruje.

"Včera a predvčerom (2. a 3. 3.) sem začali chodiť Nemci a oni ich berú. Neviem, či je to správny krok. Nepáči sa nám to, obávame sa, že ide o obchodovanie s ľuďmi," uviedol s tým, že posádka auta presviedča utečenky, aby išli s nimi s prísľubom zabezpečenia ubytovania i práce.

Často zúfalé ženy do vozidla nasadli aj napriek tomu, že ich starosta pred možnou hrozbou varoval. "Prišiel sem aj jeden pán, Ukrajinec, a on im tiež povedal, že by to na ich mieste nerobil. Aj napriek tomu si tie ženy do auta sadli a odišli," doplnil.

Hvožďak si je vedomý, že priestory základnej školy, kde za posledný týždeň umiestnili denne niekoľko desiatok vojnových utečencov, neposkytujú matkám s malými deťmi dostatočný komfort, rozhodnutiu Ukrajiniek napriek tomu nerozumie. V obci je hneď niekoľko domov, ktoré miestni ako dlhodobejšie zázemie ženám s deťmi ponúkajú.

