Veriaci z celého Slovenska sa v utorok (23.5.) zobudili do mimoriadne smutného rána. Navždy totižto odišiel obľúbený emeritný košický arcibiskup.

Najhoršiu správu priniesla ako prvá Televízia Markíza. Podľa ich informácií zomrel emeritný košický arcibiskup Alojz Tkáč vo veku 89 rokov.

Alojz Tkáč žil dlhý a úspešný kresťanský život. Narodil sa 2. marca 1934 v obci Ohradzany (okr.) Humenné do rodiny kresťansky založených poľnohospodárov. Kňazom sa chcel stať od mala, svojím súrodencom údajne už ako dieťa "slúžil" omše. Hneď po maturite podal prihlášku do kňazského seminára, no prijali ho až na štvrtý pokus. Po nežnej revolúcií bol menovaný vtedajším pápežom Jánom Pavlom II. za košického diecézneho biskupa.

Neubehol pritom ani rok od momentu, ako sa veriaci lúčili so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom († 98). Jeho pohrebu v Dóme sv. Alžbety sa zúčastnili viacerí kardináli, biskupi a tisícky veriacich. Zúčastnil sa aj Alojz Tkáč. "Chystajte sa na ďalší pohreb," zamával vtedy s úsmevom prítomným.