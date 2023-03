K mimoriadne tragickej udalosti došlo v nedeľu ráno vo dvore autoservisu. Podľa neoficiálnych informácií malú škôlkarku malo v areáli firmy zraziť auto a za volantom sedel práve jej otec. Mladomanželia so svojimi deťmi - 3-ročnou Sofiou a 6-ročným synom v tomto objekte, priamo nad známym miestnym autoservisom, približne rok aj bývali. A práve tu sa stalo veľké nešťastie.

"Bola to veľmi seriózna rodina, zobratí boli asi rok, otec Patrik tu prevádzkoval svoj vlastný servis. Pochádzali z blízkeho Klenovca, no presťahovali sa sem. Je to niečo strašné, nechce sa mi tomu ani veriť. Ešte k tomu tu podniká, bude sa musieť na miesto stále vracať a stále mu to bude pripomínať tento strašný moment," povedal nám zdroj blízky rodine.

Uveriť tomu, čo sa stalo, nedokáže ani primátor Hnúšte Martin Pliešovský, podľa ktorého mesto a jeho obyvatelia aktuálne žije smútkom. "Je to strašná tragédia. Táto rodina, ktorá v Hnúšti podniká, pochádza z Klenovce. Starý otec Sofinky má u nás elektro predajňu a aj jeho syn, mladý Paťo podniká v autoservise. Sú etablovaní viac-menej v Hnúšti a to je to strašnejšie, že vlastný otec spôsobil túto tragédiu. Podrobnosti neviem, u nás sa momentálne o ničom inom nerozpráva len o tomto. Rodine vyjadrím osobne sústrasť keď sa to ukludní, pretože je to čerstvé a starí rodičia a rodičia ako trpia, to musí byť neskutočné. Mesto žije smútkom, je to ukrutná tragédia aj pre nás," povedal primátor Martin Pliešovský.

