„S nesmiernou bolesťou a smútkom, hnevom a beznádejou ma dnes navždy opustila moja milovaná najdrahšia dcéra. Opustila ma pri autonehode, ďaleko odo mňa. Neviem, čo robiť ako ďalej žiť. Kopa otázok a málo odpovedí. Stále verím, že to nie je pravda, že prídeš ako si mi sľúbila. Strašne veľmi ťa ľúbim. Ako mám ďalej žiť? Ďalšie dieťa, moje všetko...“ napísala v deň dcérinho úmrtia Martina.

Eugénia alebo Egy, ako ju všetci prezývali, išla do Nemecka za lepším životom. „Tak veľmi sa tešila, pretože už čoskoro mala dostať zmluvu ako riadny pracovník. Už by nebola len externistkou. Ešte deň pred nehodou sme si volali, smiali sme sa. Ani vo sne by ma nenapadlo, že ju počujem naposledy,“ povedala Martina pre My Novohrad.

Eugénia (†21) zomrela pri autonehode v Nemecku Zdroj: Facebook E.C.D.

Havária sa odohrala 6. apríla okolo 17. hodiny v spolkovej krajine Durínsko na ceste medzi obcami Rauschwitz a Weszdorf. Auto, ktoré šoféroval 27-ročný vodič, zišlo do priekopy a niekoľkokrát sa prevrátilo. Informoval o tom nemecký portál Thüringen24.

Podľa matky Martiny bol vodičom dcérin priateľ. Ten nehodu prežil a bol prevezený do nemocnice. Egy také šťastie nemala. Pri nehode ju vymrštilo z okna a zraneniam priamo na mieste podľahla.

Po nešťastnej udalosti sa rodina musela potýkať aj s ďalším závažným problémom. Vybaviť prevoz tela nebohej domov bolo totiž administratívne aj finančne náročné. „Matka ma kontaktovala a pýtala sa, akým spôsobom postupovať, pretože si narýchlo s prevozom nevedela poradiť,“ povedal primátor Hnúšte Roman Lebeda.

