Hororová nehoda na Liptove, ktorá sa stala v nedeľu skoro ráno, pripravila o život aj súrodencov Emmu (†19) a Erika (†22). Auto po náraze do stĺpa doslova rozmetalo na kusy, pričom zahynuli traja mladí ľudia. Poľnohospodárska ulica, kde sa nehoda stala, si takto vyžiadala životy už aj v minulosti.

Emma a Erik sa spolu s ďalšími dvoma kamarátkami sa vracali domov nad ránom po tretej hodine. Zatiaľ nie je známe, kto auto šoféroval, objavili sa však rôzne špekulácie, že za volantom mala sedieť žena, prípadne, že sa mladí ľudia vracali z rozlúčky so slobodu.

Na ceste, kde je päťdesiatka, však auto muselo ísť zrejme vysokou rýchlosťou, keďže ho náraz do stĺpu verejného osvetlenia doslova roztrhol na dve polovice, až skončilo na streche v priekope.

Podľa polície tvorili posádku auta štyria mladí ľudia vo veku od 19 do 22 rokov. Boli medzi nimi aj súrodenci Emma a Erik. "Brat a sestra, stále spolu, aj dnes - navždy. Stále usmiati, láskaví, milí. Zlomilo i to srdce. Eriček, už ti nedorozprávam príbehy, na ktoré si sa toľko tešil. Odpočívajte v pokoji spolu. Budete nám tu veľmi chýbať. Budem dávať pozor na vašu mamku," napísala na sociálnej sieti zronená rodinná známa.

Súrodenci žili podľa nej len s maminou a malým bračekom. Ako k nehode, ktorá sa stala na Poľnohospodárskej ulici v Liptovskom Mikuláši došlo, zatiaľ nie je známe. "Z doposiaľ nezistených príčin došlo k nárazu osobného motorového vozidla do stĺpa. Vo vozidle sa nachádzali 4 osoby vo veku od 19 do 22 rokov. Muž a dve ženy utrpeli zranenia, ktorým žiaľ na mieste podľahli. Žena (19) bola prevezená do nemocnice," povedala žilinská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Zranenú ženu (19) vytiahol z auta, a zrejme jej tým aj zachránil život, svedok nehody Samuel Pecha (25). Ten pracuje na poľnohospodárskom družstve pri ktorom sa nehoda stala a ráno sa vracal s kravami. Keď začul silný náraz, nezaváhal ani sekundu, preskočil vysoký dvojmetrový plot a utekal posádke auta na pomoc. Na to, čo videl, nikdy nezabudne. "Boli tam telá. Jedno tam pri plote, pri záhrade. Dýchal, ale už ťažko. Chrčal. Jedna ležala na ceste. Bola asi mŕtva. Jedna bola v aute vpredu," opísal dramatické okamihy.

Dievča, ktoré bolo zakliesnené v aute, vytiahol von v čase, keď sa z vozidla začalo dymiť. Myslel si, že už nežije, mala roztrhnuté čelo a veľmi krvácala. "Vtedy sa prebrala a pýtala sa: Čo sa stalo? Čo sa stalo? A padala, bola slabá. Začala opakovať dve mená Erik a Kika. Iné meno nespomenula. Tak som si myslel, že len traja boli v aute," dodal statočný Samuel. Štvrtú pasažierku z auta vybrali privolaní záchranári. Bola vzadu vo vozidle.

