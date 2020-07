Liptov patrí k najnavštevovanejším regiónom a rozhodne má turistom čo ponúknuť. Či je to návšteva miest Ružomberok, Liptovský Mikuláš či Liptovský Ján, prírodných krás a hôr v Nízkych Tatrách, kúpanie v akvaparkoch alebo na Liptovskej Mare alebo objavovanie histórie v skanzene Vlkolínec či na hrade Likava.

Región Liptova má turistom čo ponúknuť. Zdroj: Visit Liptov

Na Liptov ani tento rok turisti, zdá sa, nezanevreli. Práve naopak, návštevnosť je toto leto veľmi dobrá. "Prevládajú Slováci a Česi, ktorých dopĺňajú Poliaci," povedala nám manažérka pre komunikáciu a PR regiónu Liptov Katarína Šarafínová s tým, že očakávajú, že si návštevnosť udržia celé leto. "August u nás vždy dosahuje vyššie čísla ako júl, čiže trend by mal byť pozitívny aj z pohľadu predbežných rezervácií," dodala.

Najväčší záujem je o chaty

Dovolenkári si túto sezónu vybrali na ubytovanie najmä chaty, chalety a menšie ubytovacie zariadenia pre uzavreté skupiny. Mnohé z nich už majú podľa slov Šarafínovej takmer naplnené kapacity na celé leto.

Turisti majú toto leto najväčší záujem o chaty, chalety a menšie ubytovacie zariadenia. Zdroj: OOCR Region Liptov, visitliptov.sk

Čo sa týka rôznych atrakcií a prevádzok cestovného ruchu, ich prevádzkovatelia využili jarné a predletné obdobie na rekonštrukcie, generálne opravy, prípravu na popandemické obdobie, zamerali sa najmä na kvalitu poskytovania služieb, na udržiavanie požiadaviek na bezpečnosť ich hostí. "Ubytovatelia tiež ponúkajú hosťom tipy na výlety do prírody, ďalej dezinfikujú tak, aby bola dovolenka na Liptove bezpečná a bez rizika," povedala nám ďalej Katarína Šarafínová.

Ceny nezvyšovali

Podľa manažérky neevidujú, že by v regióne v jednotlivých zariadeniach či prevádzkach došlo k všeobecnému rastu cien. "Ak má niečo predsa medziročne vyššiu cenu, tak je to skôr spojené s rastom kvality ponúkanej služby," dodala Šarafínová.

Na Liptov chodia dovolenkovať aj rodiny s deťmi. Zdroj: OOCR Region Liptov, visitliptov.sk, JAROSLAV MORAVCIK

Turistom vadí počasie

Dovolenkári sú na Liptove spokojní a podľa slov manažérky sťažnosti z ich strany nevnímajú. Najviac ich aktuálne vraj trápi počasie. "To, čo im momentálne vadí, je možno skôr určitá nestálosť počasia a zrážky, ale zase objavujú aj také miesta, kde by bežne možno nešli. A na horách platí aj to, že neexistuje zlé počasie, len zle oblečený turista, takže aj mraky a dážď sa dajú zvládnuť, keď je na to dovolenkár pripravený," povedala na margo turistov Katarína Šarafínová.