Obec Závadka pri Michalovciach, kúsok od Zemplínskej Šíravy postihla 19. júla veterná smršť. Poškodených po nej ostalo 35 striech, domov ešte viac. No len čo stihli pozakrývať domy, aby do nich nenapršalo, prišla ďalšia búrka. Po dvoch dňoch tak ľuďom v obci opäť ostali len oči pre plač. „Potrhalo plachty na štyroch domoch. Ideme dokúpiť materiál a pokračujeme v práci,“ smutne vtedy reagovala starostka Závadky Jana Dziaková.

„Normálne sme sa tu borili v krúpoch, všetko bolo biele,“ zúfalo opísal situáciu v obci jeden z obyvateľov. „Všetko, čo má eternit, je preč,“ dodala Mária, ktorá do nočných hodín pomáhala odstraňovať škody.

Ubehli štyri týždne a obec stále čelí problémom, ktoré búrka sprevádzaná silným vetrom napáchala. „Momentálne riešime odstraňovanie azbestu. Môj odhad je, že je ho tu 65 ton. Možno aj viac,“ vraví pre Plus JEDEN DEŇ starostka obce.

Eternitové krytiny si v 60-tych rokoch ľudia nakúpili v štátnych predajniach, kde boli ubezpečovaní, že ide o bezepčný materiál. „Potom, o 30 rokov neskôr sa zistilo, že to tak nie je. Štát tak určil, že ide o veľmi nebezpečný materiál, ktorý môže odstraňovať len akreditovaná firma. Nereguloval však ceny, všetci dali od toho ruky preč,“ dodáva Dziaková.

Pri množstve, ktorý sa v obci hromadí, ide o finančne náročnú situáciu

Obci prostredníctvom verejného obstarávania prišla najlacnejšia ponuka v hodnote 660 eur za tonu. „Pri toľkých tonách to vyjde na najekých 40 až 50-tisíc eur,“ zhodnocuje starostka Závadky.

Keďže cena za odstránenie azbestu sa pohybuje od 600 do 1 300 eur za tonu, obec musela riešiť, odkiaľ peniaze získať. „Po dohode s okresným úradom si vezmeme preklenovací úver a budeme potom žiadať refundáciu cez ministerstvo vnútra,“ upresňuje Dziaková s tým, že množstvo obyvateľov si požičalo peniaze od rodiny či z banky, aby si domácnosti dali postupne do ako-takého stavu.

Promptne pomáhalo aj päť posádok dobrovoľných hasičov z okolitých obcí. Zdroj: fb/Obec Závadka

Obec krátko po júlovej smršti založila aj transparentný účet. Doposiaľ sa im podarilo vyzbierať vďaka ľuďom zhruba 11-tisíc eur. „Keď sa to rozdelilo medzi ľudí, na jednu domácnosť to vyšlo na 400-500 eur.“

Najmä starší obyvatelia obce sa spoliehajú aj na pomoc štátu

Poistky boli uzatvárané pred desiatkami rokov, náklady to dnes nepokryje. „Veľa starších obyvateľov povedalo, že my si platíme 30 rokov poistku. Ale cena bola vtedy 300-tisíc korún za celý dom, dnes je to možno aj 300-tisíc eur. To plnenie je nízke,“ vraví starostka Dziaková, ktorá sa so žiadosťou o pomoc obrátila na kompetentných.

Krajina je však aktuálne tak zadlžená, že nie je možné čerpať rezervu vlády, ani rezervu predsedu vlády. „Ak však vláda dostane žiadosť o odškodnenie v prípade mimoriadnej udalosti, napríklad od miest alebo obcí, bude sa ňou zaoberať,“ informoval hovorca predsedu vlády Peter Majer.

Starostka zasiahnutej obce ďakuje ľuďom za prejavenú podporu. Z okolitých obcí hneď po napáchaní škôd ľudia neváhali a priložili ruku k dielu. Ak by ste chceli obci pomôcť finančne, podrobné informácie nájdete TU.