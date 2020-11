Domáca výroba destilátov bola na Slovensku zlegalizovaná počas bývalej vlády, presadila ju vtedajšia koaličná strana Most-Híd. Súčasná platná legislatíva presne definuje súkromnú výrobu destilátu, ako i súkromného výrobcu destilátu a stanovuje podmienky, za akých takýto výrobca destilátu môže výrobu destilátov vykonávať. MF SR ako prvý argument pre zrušenie ešte v dôvodovej správe k novele zákona uvádzalo, že zavedenie možnosti súkromnej výroby destilátu spôsobuje mimoriadne neefektívne vynakladanie peňažných prostriedkov na výkon daňovej kontroly výroby liehu súkromnými osobami.

Ilustračný obrázok Zdroj: Stocksy

Následne rezort financií tiež vysvetlil, že v súčasnosti platný zákon je aj v rozpore s európskym právom. Európska komisia (EK) by však Slovensko už postihovať nemala. "Komunikovali sme s Európskou komisiou (EK) a keďže od 1. januára 2022 má začať platiť európska smernica, ktorá umožní aj súkromné pálenice popri pestovateľských páleniciach a klasickej výrobe liehu, tak môžeme od tohto bodu upustiť. Počas budúceho roka by teda EK nepristúpila k 'infringementu' z dôvodu toho, že od 1. januára 2022 bude platiť smernica a tento zákon bude v súlade so smernicou," vysvetlil v pléne počas minulej schôdze Heger.

Článok pokračuje na ďalšej strane.