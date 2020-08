Nič nie je také, aké bolo. Ochranné opatrenia, ktoré sa prijímajú v súvislosti s potlačením pandémie, tvrdo dopadajú na náš život. Okrem ekonomických následkov sa mení náš životný štýl a mnohí priberajú.

Práve obéznych ľudí môže COVID-19 zasiahnuť viac ako iných. Teraz navyše vedci upozorňujú, že vakcína proti COVID-19 nebude na všetkých účinkovať rovnako. Viaceré štúdie naznačujú, že práve na obéznych ľudí nebude mať dostačujúci účinok.

Obéznych ohrozuje COVID 19 viac. Zdroj: Shutterstock

„Počas epidémie sa musí chrániť každý človek, pre ľudí s obezitou či diabezitou to však platí dvojnásobne, “ varuje odborník na výživu, lekár Peter Minárik.

Dôsledné a správne nosenie ochranných rúšok, dôkladná hygiena a dezinfekcia rúk a predmetov sú nevyhnutným opatrením pre všetkých, ale priam zákonom by mali byť pre ľudí s obezitou a cukrovkou, a to bez ohľadu na vek. „Obézni jedinci a diabetici patria totiž do zvýšene rizikovej skupiny ohrozenej kriticky vážnym priebehom infekcie COVID-19 aj pred dosiahnutím seniorského veku 65 rokov,“ upozorňuje Minárik.

