Viete čo má spoločné Hriňová a nórske mesto Bergen? V obidvoch nájdeme perníkové mestečko! Ak teda nemáte cestu do Nórska, potešiť sa môžete aj v Podpoľaní, kde aktuálne prebieha už 7. ročník výstavy s názvom “Medovníkové mesto Hriňová”.

Táto “sladká” výstava je sprístupnená v Mestskom kultúrnom stredisku (MsKS) v Hriňovej a potrvá do konca roka. Autorka projektu, hriňovská rodáčka Vilma Babicová vysvetľuje, že jeho primárnou myšlienkou je spájanie generácií.

„V dnešnej dobe už nehovoríme o mladej, strednej a starej generácii – stretávame sa totiž s generačnými posunmi. Aj do tohto projektu sa zapojili deti z troch materských škôl, dve základné školy, miestny domov dôchodcov a Jednota dôchodcov v Hriňovej, centrá pre deti a rodinu a samozrejme aj pracovníci MsKS,“ vysvetľuje Babicová, ktorú inšpirovalo druhé najväčšie mesto Nórska Bergen, kde žila takmer dvadsaťštyri rokov.

Práve tu totiž pravidelne organizujú tradičné podujatie s názvom “Pepperkakebyen”, ktoré má dlhoročnú tradíciu - usporadúva ho miestna organizácia pre cestovný ruch od roku 1991 a dnes je najväčším perníkovým mestom na svete.

„Keď som sa vrátila na Slovensko, napadlo mi, prečo by sme nemohli mať aj my, naše slovenské medovníkové mesto? Povedala som si, že skúsenosti treba zúročiť, preto som vypracovala návrh na môj projekt. Požiadala som primátora o spoluprácu a on súhlasil,“ hovorí iniciátorka s tým, že okrem spolupráce ponúkla mestu aj sponzorstvo a tak mohli v roku 2016 s projektom začať.

Čo všetko tu môžeme vidieť, si prečítajte na ďalšej strane: