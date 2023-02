Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul nájdete na pomerne skrytom a odľahlom mieste, neďaleko letiska na okraji Bratislavy. Desiatky, ba až stovky ľudí sem prichádzajú denne, zväčša na večer, aby mali kde prečkať noc. Osud sa s nimi totižto kruto pohral a o vlastnú strechu nad hlavou prišli, alebo ju nikdy ani nemali.

Väčšie budovy obkolesuje plot a do lokality chodí jediný autobus. Ten využívajú, podľa slov vodiča Romana (45) iba klienti nocľahárne. "Táto linka bola zriadená pre nich, pretože ostatní cestujúci sa sťažovali na zápach a diskomfort pri cestovaní. Občas sem nastúpi niekto iný a potom nechápe. Ja som bol ten, kto to inicioval a presadil som sa tiež jeden z dvoch vodičov, ktorí túto linku obsluhujú," dodáva šofér Roman, ktorí ma medzi klientami prirodzený rešpekt.

Do lokality chodí jediný autobus. Ten využívajú, podľa slov vodiča Romana (45) iba klienti nocľahárne. Zdroj: MATEJ KALINA

Hneď po príchode do nocľahárne nás víta usmievavá Hanka (20) so skupinkou dobrovoľníkov z komunity Eben Ezer, ktorí prišli prvýkrát. Klient sa najskôr musí zaregistrovať a zaplatiť symbolický poplatok 1 euro, za ktorý dostane posteľ a tiež večeru a raňajky. Taktiež musí fúkať, aby sa oddelili triezvi od tých, ktorí sú pod vplyvom alkoholu.

Najskôr sa teda vydávame do priestoru, ktorý slúži ako nocľah pre ľudí, ktorí prišli posilnení alkoholom. Ide o veľkú halu s množstvom postelí, ktorá predtým slúžila ako sklad. Ženská časť je oddelená samostatne, v podzemí sú k dispozícii aj sprchy.

Stará časť nocľahárne je určená pre ľudí, ktorí prišli pod vplyvom. Alebo pre tým, ktorí si sami zvolili, že tam chcú ísť. Zdroj: MATEJ KALINA

Hanka popri zoznamovaní sa s priestormi rozpráva aj pár slov o histórií nocľahárne. "Projekt vznikol v roku 2006, ako taká reakcia na veľmi krutú zimu, ktorá sa vyznačovala tým, že veľmi veľa ľudí zomrelo na ulici," vysvetľuje nám s tým, že išlo o nápad dobrovoľníkov z ktorej vznikol de Paul, ktorý má v súčasnosti už takmer sto zamestnancov.

Nocľaháreň doposiaľ nebola zavretá ani na jediný deň a to ani počas najsilnejšej pandémie koronavírusu. Kapacitu má 200 postelí, no v zime ju navyšujú. Rekordný počet bol 236 klientov za jednu noc. „Sú tu len počas noci. Od 17. je otvorená čakáreň, pričom o 19.00 h otvárame brány nocľahárne. Do siedmej ráno treba budovu opustiť," dodáva Hanka s tým, že v zime ľudí prijímajú aj kedykoľvek počas noci: „Klienti dostanú plachtu a deku, ktoré sa každý týždeň perú. Tie veci majú uložené vo vreciarni. Každý človek tam má pod svojím číslom svoje vrece."

Vreciareň. Zdroj: MATEJ KALINA

Po chvíli nazrieme do nov- šej časti nocľahárne, ktorá je určená pre ľudí, ktorí prišli triezvi. Je v lepšom stave, má krajšie sprchy a tiež splachovacie záchody. V staršej časti sa nachádzajú iba chemické záchody, pretože je tam problém s kanalizáciou.

Keďže sa blíži čas otvorenia a príchodu klientov, presúvame sa von. Pred vchodom už čaká väčšia skupinka ľudí, teplomer ukazuje niekoľko stupňov pod nulou.

Skupinu čakajúcich klientov tvorí doslova všehochuť. Starí i mladí, opití i triezvi, čistí či špinaví, kultivovaní a slušní, no aj drzí a agresívni. Do oka nám hneď padne sympatická Mirka (49), ktorej hovoria Vanesa . "Ja som neprišla o domov, ale som sem spadla. Som pohádaná s otcom, našiel si druhú družku, ako mama zomrela. Ja ju jednoducho nenávidím," vysvetľuje Vanesa, pričom v pozadí počuť hlasný rev. Niekto z prítomných sa pochytil.

Klienti už netrpezlivo čakajú, kým sa otvoria brány nocľahárne. Zdroj: MATEJ KALINA

"Keď odtiaľto ráno odídem, tak to veru nie je sranda. Hlavne v tejto zime. Nie je každý alkoholik, no ja aj tak nechodím do triezvej skupiny, pretože mám ešte priateľa. Myslím si, že by nám mesto mohlo niečo vymyslieť, ako nám dať šancu na nový život. Aby som odtiaľto odišla, potrebujem mať nejaký základ," dodáva Vanesa s tým, že obvykle sa zahrieva vozením sa v električkách či v nákupných centrách. "Je to veľmi ťažký život. Musíte myslieť na to, že si musíte zarobiť na jedlo a na noc. Prišla som sem pôvodne na dva dni, no už som tu dva roky. A stačí mi," uzatvára Vanesa s tým, že nocľaháreň je pre ňu záchrana. Želala by si však, aby nemusela ráno odísť, ale zostať o niečo dlhšie. Aspoň do desiatej.

Pre prítomných sme veľkou atrakciou, no vôbec sa im nepáči prítomnosť nášho fotografa. Po ubezpečení, že nefotíme nikoho, kto si to neželá, sa situácia upokojí. Zaujímajú sa, odkiaľ a prečo prichádzame. Zrazu však príde ďalší autobus a z neho vystupuje veľká skupina ľudí.

Osud sa s nimi kruto zahral! Čo nám prezradili klienti nocľahárne sa dozviete na druhej strane >>>