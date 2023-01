Lucia a Majo z Nitry nikdy nezabudnú na poslednú noc roku 2022. Krátko po polnočných silvestrovských oslavách si ľahli spať, no už o pár hodín boli znova hore. Bytový dom, do ktorého sa len nedávno nasťahovali, sa totiž nadránom ocitol v plameňoch.

Strašný zážitok opísala Lucia, ktorá sa s priateľom Majom do bytu v komplexe Polygon v centre Nitry nasťahovala iba dva dni pred Silvestrom. „Oslavovali sme príchod nového roka, o polnoci sme vyšli na balkón a pripili si," spomína Lucia.

„Keď začali silno búchať petardy, delobuchy a začali sa ohňostroje, radšej sme išli z balkóna dnu, aby do nás niečo nevletelo. Bolo to fakt divoké," pokračuje. Podľa jej slov, vonku bol poriadny ruch a na streche oproti ich bytu postávala partia ľudí so škatuľou s pyrotechnikou. „Keď som okolo pol jednej vybehla na balkón, všimla som si, že škatuľa už bola vystrieľaná, ale jej okraj horel. Keďže vonku boli ľudia, tak sme predpokladali, že to vidia a hádam si to aj ustriehnu," vraví Lucia.

Mladá dvojica na najvyššom poschodí sa však poriadne nevyspala. „Zrazu nás zobudil oheň, praskanie okien a sálavé teplo. Okolo nás už bolo všetko v plameňoch," opisuje dramatické sekundy.

„Stihla som si zobrať len kabelku, vzali sme nášho kocúra a vybehli von. Prišli sme o všetko, zostali nám iba bundy, ktoré sme na seba hodili. Ráno nás už do domu nepustili, takže ani nevieme, čo bude ďalej. Rovnako ani ostatní, ľudia prišli takmer o všetko, v prvom rade zachraňovali deti či zvieratá," zdôrazňuje zrútená Lucia.

Oheň, ktorý vznikol v nedeľu nadránom, sa snažili uhasiť tri desiatky hasičov. „Zasahujúci príslušníci evakuovali z objektu 50 osôb," spresnila hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Katarína Križanová. Požiar si našťastie nevyžiadal žiadne obete, uhasiť sa ho podarilo úplne až krátko po 11.00 h. Škodu predbežne vyčíslili na vyše 200-tisíc eur.

"Požiar, ktorý v noci vypukol v časti polyfunkčného objektu Polygon si, napriek veľkému rozsahu, nevyžiadal žiadne obete. V nemocnici skončila jedna osoba. Požiar vypukol približne o pol druhej ráno, hasiči s ním bojovali viac ako štyri hodiny. Nadránom sa do pomoci obyvateľom postihnutých bytov zapojil mestský úrad v Nitre," informovalo mesto na facebooku.

"Neďalekú budovu MsÚ v Nitre sme otvorili obyvateľom postihnutých bytov, kde sme im poskytli čaj a základný servis. Zasadol krížový štáb a vyhlásili sme mimoriadnu situáciu. Na základe nej sme mohli dotknutým osobám poskytnúť náhradné ubytovanie v našom zariadení na Levickej ulici. Celkovo ide o deväť osôb." Do pomoci obetiam požiaru sa v Nitre zapojili aj miestni dobrovoľníci.