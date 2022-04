Ak si takto naháňate volebné hlasy, u Dražovčanov ste ich práve stratili, odznelo verejne na minulotýždňovom mestskom zastupiteľstve v Nitre z úst Miroslavy Zaujcovej, dlhoročnej folkloristky a aktivistky v oblasti kultúry.

Miroslava Zaujcová doslova šokovala prítomných poslancov, keď vykreslila situáciu na nedávnej oslave rómskeho vajdu v miestnom kultúrnom dome a stav, v ktorom vynovené priestory kulturáku našli o dva dni.

„Deviateho apríla sa v našom kultúrnom dome konala veľká, megaveľká oslava, ktorej účastníci nerešpektovali nič, ani značenia cesty, ani súkromný majetok. Prosím vás, tí, ktorí ste presadzovali, aby sa táto udalosť uskutočnila v Dražovciach, neviem, čo vás k tomu viedlo,“ povedala.

„To keby ste videli, čo tam bolo...Čo sme tam my museli znášať dva dni, neviete si to ani predstaviť, bolo to niečo príšerné. Dražovčania majú ku kultúrnemu domu taký vzťah, ako keby išlo o svoj rodinný dom, lebo si ho stavali v akcii Z! Teda svojpomocne! Keď sme aj volali políciu, policajti prišli, zasmiali sa, a odišli preč! Z mesta sa ani po sťažnostiach niekto neprišiel pozrieť, v akom stave sme kultúrny dom našli. A policajti? Prečo nerobili nič? Asi preto že sa objavila fotografia, že náčelník mestskej polície bol tiež na tej oslave," odznelo z jej úst na zastupiteľstve.

Dražovčania našli rozsvietený kulturák, otvorené dvere dokorán, ruvačkami opľutý celý interiér, ktorý organizátori neupratali. „Je tam jedna miestnosť, ktorej sa hovorí kuchyňa, no v nej sa nesmie variť, hygiena na to nedala povolenie, no oni si doniesli plynové bomby a varili a smažili,“ dodala ešte Miroslava Zaujcová.

"Treba vyvapkovať omočenú fasádu, vymeniť drahú sprchu v drese na oplachovanie riadu a vymaľovať kuchynku, ktorá však slúži iba ako výdajňa stravy," povedal nám poslanec Pavel Varga.

Navyše vysvitlo, že spomínanej oslavy rómskeho vajdu sa osobne zúčastnili aj najdôležitejší muži Nitry - primátor Hattas a náčelník mestskej polície Erik Duchoň. Zablahoželať k 60. narodeninám vajdovi Štefanovi Lakatošovi bol osobne aj poslanec mesta Pavol Obertáš.

Poslanci a obyvatelia Nitry zažili na zastupiteľstve ďalší šok, keď sa poslanec Ján Greššo verejne vyzval primátora, aby povedal svoj názor, ako to tam skutočne bolo a vyzeralo, pretože sa jej osobne zúčastnil.

"Vedenie mesta na nič nereaguje, hoci sa o tom hovorilo aj na zastupiteľstve." A hoci osobne požiadal primátora Hattasa o stretnutie k tejto téme, zatiaľ stále čaká na termín. Pozrite si, ako to po narodeninovej oslave rómskeho vajdu v kultúrnom dome v nitrianskych Dražovciach vyzeralo >>>