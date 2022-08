Kedy ste sa rozhodli začať s úpravami a prečo? Neboli ste s niečím na sebe spokojná?

- Do svojich 24 rokov ma ani len nenapadla myšlienka, že by som niekedy v živote išla na nejakú plastickú operáciu. Myslím, že vždy som bola veľmi pekná. Nikdy som nemala žiadne komplexy zo svojho výzoru, práve naopak, z každej strany som počúvala komplimenty a to už od mala. Moja mama často počúvala reči typu: ,,Ty máš tak krásnu dcéru!“

To nedáva zmysel. Čo sa teda stalo, že ste sa aj napriek tomu rozhodli pre obrovské zmeny?

- Moje zmýšľanie sa zmenilo keď som odišla žiť do Anglicka na 4 roky. Pamätám sa, ako som si prezerala internet a narazila som na playmate Chloe Khan. Veľmi sa mi páčila a vtedy som si povedala, že takto by som chcela vyzerať. Prišlo mi to vtedy ako úplne sci-fi, pretože som pracovala v sklade v Anglicku bola som po rozchode po 3 ročnom vzťahu a nemala som tam vlastne vôbec nikoho, na všetko som bola sama. Len som snívala ako sa dostanem z Anglicka a splním si svoje sny. Viete, ja som nikdy nemala žiadne materiálne sny ako majú iní. Vždy boli moje sny zamerané na seba. Byť lepším človekom a investovať do svojho výzoru.

Pamätáte si ešte, čo bola prvá vec, ktorú ste si dali upraviť?

- Moja prvá plastická operácia bolo zväčšenie pŕs. Dokopy som absolvovala 6 plastických operácii a veľké množstvo estetických zákrokov. Momentálne mám prsné implantáty o veľkosti 1050ml, čo sú najväčšie možné dostupné prsné implantáty. Väčšie sa už len špeciálne vyrábajú v zahraničí. Dokopy som absolvovala 3 operácie pŕs a 2 operácie nosa, aby som dosiahla takzvaný baby nos. A potom mám ešte lip lift, čo je chirurgické zväčšenie hornej pery.

Ste so všetkým spokojná? Pri tom počte zákrokov, nič z toho neľutujete?

- Nie, neľutujem žiadnu plastickú operáciu, ktorú mám. Ani jedna z nich ma navyše nijako extra nebolela. Pravdu najviac, čo ma kedy bolelo najviac, bolo tetovanie na ramene. Tú bolesť u mňa zatiaľ nič neprekonalo.

