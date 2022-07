Milan Lučanský zomrel 30. decembra 2020 po tom, ako sa mal deň pred tým v ústave na výkon väzby a trestu odňatia slobody v Prešove pokúsiť o samovraždu. Vo väzbe bol pre obvinenia z korupčnej trestnej činnosti. Ako je všeobecne známe, Milan Lučanský sa mal potknúť v cele o papuču, vzápätí si zraniť oko, a preto ho museli previesť do vojenskej nemocnice v Ružomberku. Po zotavení sa ocitol znova v Prešove, pričom ešte 29. decembra bol podľa výpovedí zamestnancov väznice v poriadku. Zmena nastala večer, keď si už generál neprevzal jedlo. Dozor ho mal nájsť na cele už v podstate mŕtveho, údajne si mal siahnuť na život sám a obesiť sa. Na druhý deň Milan Lučanský zomrel v prešovskej nemocnici. Okolo jeho smrti je stále veľa otáznikov, rodina neverí, že si siahol na život sám.

"Je proti nám vyvíjaný veľký tlak, aj mediálny, personálny, ten, kto vládne, to má celé na starosti, aj to riadi. Ako to prežíva rodina? Je to stále živé, každý deň zaspávame s pocitom, že sa vo veľa veciach ukrivdilo, nebolo to všetko tak, ako malo byť.. Kto mohol pomôcť, nepomohol a nakoniec sa ukázalo, že tí, o ktorých sme si nemysleli, že nám nepomôžu, nakoniec pomohli najviac," vyjadril sa pre PLUS 1 DEŇ jeho syn Adam. "Vyšetrovanie sa ťahá z dôvodu vypočúvania rôznych svedkov, opakovaných výsluchov, pričom nanajvýš zvláštne je, že kľúčoví svedkovia boli vypočutí až teraz," dodal Adam Lučanský.



Nebohý Milan Lučanský mal po sebe zanechať nejaké exponované dokumenty, o ich existencii sa veľa špekulovalo v minulosti aj sociálnych sieťach. Syn Adam ich existenciu nepoprel, ani nechcel komentovať. V tejto súvislosti je však zaujímavé, že v marci tohto roku mali Lučanskí nečakanú a nevítanú návštevu. Zatiaľ neznámi páchatelia, alebo páchateľ, sa totiž vlámal do rodinnému domu (fotografiu vylomených dverí nájdete v galérii) v Martine, ktorý patril Lučanskému svokrovi a on ho chodieval pravidelne navštevovať.

"12. marca 2022 sme na polícii oznámili násilné vniknutie do dedovho domu, polícia vykonala potrebné úkony," dozvedeli sme sa od syna nebohého generála Lučanského. "Udalosť sa stala s najväčšou pravdepodobnostnou skoro nad ránom, okolo štvrtej. Zlodeji dokonca pred vlámaním vypli hlavný istič, aby v dome nebol elektrický prúd. Kamerové záznamy nemáme, neboli dostupné ani v okolí. Vyšetrovanie, podľa mojich informácií, ešte nie je ukončené," dodal.

"Kolujú informácie o dokumentoch, ktoré otec po sebe zanechal, avšak nechceme sa k tomu vyjadriť. Otec chodieval pravidelne do toho domu, dedo bol jeho svokor, a možno si niekto dal dokopy, že by sa tam mohli nachádzať nejaké zaujímavé veci." Adam Lučanský však dúfa, že polícia nájde stopy, ktoré by k vlamačovi alebo vlamačom viedli. "Je nanajvýš zvláštne, že všetky cennosti aj elektronika ostali v dome, notebook, dokonca aj staré strieborné príbory, boli len prehádzané veci a šuflíky, hlavne dedove dokumenty a doklady týkajúce sa domácnosti."



