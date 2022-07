Rodina Škombárovcov si zaslúži obdiv. Svojho syna so svalovou dystrofiou plne podporujú a dokážu byť šťastní aj navzdory všetkým obmedzeniam. Kým slávny anglický vedec a spisovateľ Stephen Hawking sa hýbal na vozíku a na hovorenie a písanie používal počítač, Michal píše pomocou brady. Jeho knihy sa však vraj oplatia čítať.

"Máme tu aj nášho slovenského spisovateľa, ktorý rovnako ako známa poľská spisovateľka Magdalena Kulus, trpí na svalovú dystrofiu. Je tiež spisovateľom a rozhodol sa, že bude taký milý a pokrstí nám našu slovenskú verziu tejto krásnej knižky," prezradila prekladateľka z poľského jazyka. Týmto vstupom sme spoznali Michala Škombára. Ak iba čítate jeho knihy, možno vás šokuje jeho zdravotné postihnutie.

"My sme túto chorobu nemali v rodine z mojej ani z manželkinej strany. A si viete predstaviť. Boli sme mladí manželia a doktori nedávali veľkú nádej ani že náš Miško prežije. Tak sme radi, že je medzi nami a on je náš dar," hovorí otec, ktorý má rovnaké meno so synom, Michal Škombár.

"Miško sa do pol roka rozvíjal ako normálne zdravé dieťa. On začal aj liezť, ale to už nebolo štandardné a v tom čase sme vyhľadali lekárov, " hovorí mama Mária.

Odborníci sa zhodujú, že toto ochorenie (svalový dystrofia), čím skorej nastúpi, tým má závažnejší priebeh. A Michal Škombár patrí medzi najťažšie prípady. Kvôli chorobe prišiel takmer o všetky svaly. Nedokáže hýbať rukami ani nohami, nedokáže bez pomoci dýchať, rozprávať sa síce snaží, no aj to je pre neho namáhavé. Hovorkyňu mu musí robiť mama Mária. "On potrebuje sústavnú starostlivosť, niekto s ním musí byť nonstop 24/7," hovorí Mária Škombárová.

Dokáže používať jedine tvárové svaly a prst na ruke. "On píše tak, že si pomáha bradou a potom ešte s tým jedným prstom stláča písmenká," prezrádza otec Michal. Michal Škombár má živý záujem o svet vôkol seba. " On sleduje šport aj politiku. A má veľkú chuť pracovať. On chodí spať až o polnoci," vraví mama Mária.

