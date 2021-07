Celý nápad sprístupniť vežu v centre Zvolena, skrsol v hlave nadšenca Jána Čierneho. „Ani neviem ako ma označiť. Tunajší ľudia si ma mýlia s kaplánom,“ priznal s úsmevom.

Na dovolenke v Bretónsku si všimol ľudí, ktorí sa prechádzali po ochodzi veže. „Napadlo mi, že pôjdem hore na a naskytol sa mi krásny pohľad na veľký kus Bretónska. Videl som územie v okruhu 20 kilometrov. Bolo to nádherné. Vtedy som si uvedomil, že kostol a vežu s balkónom máme aj vo Zvolene, tak prečo by sme to nemohli mať aj my?“ prezradil Ján.

Tvrdé roky práce, no oplatilo sa

Keď začali v roku 2015 s upratovaním veže, čakali ich aj nemilé prekvapenia. „Veľa haraburdia a stovky uhynutých holubov,“ zhrnul Ján.

Prvý cieľ bol však jasný. Zabezpečiť, aby sa návštevníci mohli dostať na balkón. Museli preto zväčšiť vstupný portál a opraviť kamenné točité schodisko, čo vôbec nebola hračka. Zrekonštruovali 98 schodov, pričom len jeden stál až 300 eur. Na opravu neskôr čakalo aj 23 drevených schodov.

Prví návštevníci mohli po kostolnej ochodzi prejsť v roku 2018. V poslednom období však jej návštevnosť značne obmedzila pandémia. Nadšenci toto obdobie využili a pre priaznivcov pripravujú ďalšie novinky.

„V zatiaľ poslednej etape sa rekonštruovala miestnosť na treťom poschodí, ktorá bude plniť funkciu galérie. Budú v nej artefakty, ktoré priblížia históriu kostola a mesta,“ povedal Ján.

Výhľady na všetky svetové strany

Podľa Jána nič nenahradí pohľad z vtáčej z perspektívy pri návšteve akéhokoľvek mesta. Vo Zvolene si ho môžete vychutnať z výšky 22 metrov a na všetky svetové strany. Podľa Jána sú všetky výhľady veľmi pekné, no jeden je predsa len najkrajší.

„Môžeme z neho vidieť najväčšie slovenské námestie. Vzadu vidíme vežu Evanjelického kostola a Zvolenský zámok. Na horizonte na kopci je Pustý hrad. Dá sa teda povedať, že vidíme všetky najvzácnejšie historické pamiatky, ktoré vo Zvolene máme,“ opísal nadšenec.

Aj ďalšie výhľady však ukrývajú zaujímavé tajomstvá. „Teraz sa síce pozeráme na panelák, ale niekedy v týchto miestach stála najväčšia najcennejšia historická stavebná pamiatka vo Zvolene – renesančný Turzov dom. Koncom 60. rokov bol, bohužiaľ, zbúraný,“ doplnil Ján.

