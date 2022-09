Až v piatich obciach na Slovensku sa tohtoročné komunálne voľby, ktoré budú 29. októbra, konať nebudú. Z jednoduchého dôvodu, nenašli sa tam žiadni kandidáti, ktorí by mali záujem vykonávať funkciu starostu či poslanca.

Ide o päť slovenských obcí, Ratkovo (okres Martin), Pongrácovce (Levoča), Jakušovce (Stropkov), Michalková (Zvolen) a Brezovec (Snina). Znie to neuveriteľne? Okrem nich sa však voľby na starostu nebudú konať ani v Domadiciach v Levickom okrese, Moškovciach (okr. Turčianske Teplice), Harakovciach (okr. Levoča), Šarišských Bohdanovciach (okr. Prešov), Starine (Stará Ľubovňa) a Dobroslave (okr. Svidník), informuje mylevice.sme.sk.

Prečo je to tak, sme sa spýtali súčasnej starostky Domadíc, obce v Levickom okrese, Antónie Foltánovej. "My sme veľmi malá obec, máme iba 240 obyvateľov, a starosta tu má iba skrátený pracovný úväzok," povedala nám.

"So starostovaním teda končím, ale obci plánujem pomáhať ďalej. Je to veľmi nevďačná a nezaplatená práca. Mám iba polovičný úväzok, ale je to práca na dvadsaťštyri hodín denne."

