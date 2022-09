Enormný nárast cien energií začína spôsobovať problémy aj pestovateľom ovocia, najmä jabĺk. Tie totiž treba cez zimu uskladniť. Vlani v ovocnej farme v Dvoroch nad Žitavou mesačne zaplatili za elektrinu na chladenie na 4 stupne Celzia 5 000 eur, pri súčasnej cene by to bolo desaťnásobne viac!

Áno, znie to neuveriteľne, ale pri súčasných cenách elektriny by chladenie jabĺk vyšlo okolo 50 tisíc eur mesačne a to je neúnosné, šokoval nás majiteľ ovocnej farmy v Dvoroch nad Žitavou Emil Schultz. A hoci na tohtoročnú úrodu nedá dopustiť, zdá sa, že krásne a zdravé jablká zhnijú priamo na stromoch. Chladiace sklady, ktoré sú po naplnení konzervované dusíkom, sa im totiž predražia tak, že ich ani nebudú plniť.

"Skladovať jablká v chladiarenských boxoch je pri súčasných cenách energií finančne neúnosné. Ak to prerátame, naše jablká tak nebudú môcť konkurovať o polovicu lacnejším jablkám zo zahraničia, kde sú vyššie dotácie pre ovocinárov," povedal nám Emil Schultz. Jednoducho povedané, ak sa vysoká cena energie za skladovanie premietne do ceny jabĺk, tak sa naše, slovenské jablká, stanú oproti zahraničnej konkurencii, nepredajné.

"Pred rokom sme mali cenu na elektrinu 35 eur za MW (megawatt), tento rok sme platili 80 eur/MW a na budúci rok máme zazmluvnenú cenu 220 eur za megawatt. To si vie spočítať každý," šokuje nás. "A to nám mnohí gratulujú, že sme si ceny vopred zazmluvnili."

Emil Schultz hovorí, že farma zamestnáva dvadsať stálych zamestnancov a k nim prirátať pravidelných sezónnych brigádnikov. "Medzi nimi sú aj takí, ktorí majú základné vzdelanie a nevedia sa inde na trhu práce uplatniť," pokračuje. "Tu získavajú pracovné návyky, sú užitoční. Kam pôjdu robiť títo ľudia, ak pre nich nebudeme mať prácu?" Farma hľadá spôsoby, ako prežiť a uživiť sa, okrem vlastnej predajne postavili aj malú pálenicu. "Toľko jabĺk však vypáliť nemôžeme," odpovie na našu laickú otázku. "A práve preto namiesto 1500 ton tento rok naskladníme iba 300. Zvyšok? Ak sa nepredá, všetko zhnije na stromoch." Dodá, že čo sa týka jabĺk, farma je dlhodobo v strate. "Je to čisto stratové ovocie, vzhľadom na to, že konkurencia je obrovská v zahraničí, kde farmárov štáty viac podporujú."

Emil Schultz hovorí, že náklady na vypestovanie 1 kilogramu jabĺk bez skladovania sa pohybujú okolo 40 centov. "Doteraz sme mali 1 až 2 centy na kilo za skladovanie, teraz tá cena vyskočila na 7 centov." počíta. "Otvorene poviem, že jablká za 60 až 70 centov za kilo od nás nikto nekúpi." Aj to je dôvod, prečo farma spúšťa samozber. Mimochodom, oplatí sa, každý totiž dostane pár kíl jabĺk úplne zadarmo. Cena jabĺk je 60 centov za kilogram.

Pri prechádzke jablkovým sadom zisťujeme, čo sa stane v prípade, ak jablká zostanú na stromoch a nie v skladoch. "Ovocie pohnije," dozvedáme sa. "A ak to bude nutné, tieto stromy, ktoré vidíte, budeme musieť zlikvidovať. Sú to pritom desaťročné, najlepšie rodiace jablone. Potrebujeme mzdy, platiť energie, náklady, a keď na to nebude, nuž...," konštatuje Emil Schultz. Viac sa dozviete vo videorozhovore.

Podobná situácia je aj vo vedľajšom Zeleninársko potravinárskom družstve, kde vyrábajú rajčinové pyré. "Úroda bola vďaka horúčavám nižšia, a k tomu sa pridali ceny energií," povedal nám Štefan Benko, vedúci výroby. "Za plyn platíme zálohové faktúry už 30 tisíc mesačne. Pyré máme teda vyrobené a naskladnené, ale nepredané, rokujeme stále o cene. Pozrite sa dnu, v tomto čas nám pred rokom išla výroba naplno, dnes je tu ticho a prázdno."

