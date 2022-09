Vláda sa hrdí, že pomáha zdravotníkom a ľuďom pracujúcim v domove sociálnych služieb. Navrhuje zvýšenia platov či plánuje dať zriaďovateľom sociálnych služieb vyššie finančné príspevky. Ľudia v praxi to, žiaľ, tak ružovo nevidia a spomínaná pomoc sa ešte výrazne neprejavila. Do redakcie sa nám ozvala opatrovateľka, ktorá po príchode výplatnej pásky zostala rozhorčená.

Navýšenie mzdy takmer necítiť, k pôvodnej výške mzdy sa jej pripísalo približne +20 eur. Buďme úprimní, v dnešných časoch je to zanedbateľná suma. Áno, poteší, ale pri výdavkoch, ktorým čelíme dnes, je to nič.

Pani Iveta bola kedysi ekonómkou, no po rokoch túžila po zmene a urobila si opatrovateľský kurz. Ako to už u väčšiny ľudí býva, tiež plánovala ísť pracovať do Rakúska, kde sú platy výrazne vyššie ako u nás. Život to však zariadil inak a zostala napokon pracovať na Slovensku v sociálnom zariadení, kde je už 4 roky. Na starosti má 37 pacientov a tím, v ktorom pracuje, tvorí celkovo 8 opatrovateliek a 3 zdravotné sestry, ktoré sa striedajú na zmeny.

Svoju prácu má veľmi rada a priam sa v nej našla, avšak pracovné podmienky vôbec nie sú ideálne, nehovoriac o mzde, za ktorú robí. Ona aj jej kolegyne si popritom ešte privyrábajú, pretože z peňazí, ktoré zarobia, by bolo ťažké vyžiť."Ja som sa v tejto práci našla, ale za tie štyri roky… Keď som tam nastúpila, to bolo úžasné niečo, mňa to nadchlo. Boli sme po dve na zmene, pomáhali sme si. Ale tak, ako to teraz smeruje, je len k horšiemu," spomína.

"Všetci nadávajú, čo vám poviem. Nie sú peniaze, tak nám povedali. My sme neziskové organizácie, keďže pracujeme pod VÚC. Keď sa opýtame v robote, prečo nezoberú nejakého brigádnika, keďže sú niektoré kolegyne aj PN, prípadne čerpajú dovolenky. Hodiny nám preplácať nechcú, a keď som sa opýtala vrchnej ohľadom brigádnika, povedala, že dostanú určitú sumu a z toho musíme kalkulovať,“ hovorí pani Iveta.

Opatrovateľkám sa nepáči, že musia neustále za seba zaskakovať, a tým sa im odpracované hodiny navyšujú a potom im ich krátia a nie preplácajú.„Nepáči sa mi, že my si to odrobíme a nemôžeme za to dostať zaplatené? A platy po tom akože zvýšení, neviem, čo mám povedať… Neviem či plakať, alebo sa smiať, je to výsmech. Nadriadení ešte povedia, že môžeme byť rady. Ale je rozdiel 3 percentá z ich a z nášho platu,” zdôrazňuje.

Nadčasy majú vynahradené tak, že im skracujú hodiny. "Ja napríklad dochádzam autom, pretože je tam zlé autobusové spojenie. Aby nám skrátili nejaké tie nadčasy, tak idem na poobednú zmenu tak, že odrobím 4,5 h, čo mám zaplatené. Keď si to tak zoberiete, mne sa tak ani neoplatí chodiť," vysvetľuje.

Príbeh sklamanej opatrovateľky pokračuje na nasledujúcej strane >>>