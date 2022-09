Kandidujú na post primátorov a chcú byť najvyšším predstaviteľom mestskej samosprávy. Toho, kto má byť etalónom čestnosti, svedomitosti, morálky a ochraňovať ústavu a zákony. Ich túžba po významnej funkcii je taká veľká, že v snahe dostať sa na najvyššie poschodie mesta sú schopní popliesť si to, kde vlastne bývajú. A keď už teraz zavádzajú, čo bude ďalej?

Jednou z podmienok na kandidatúru za starostu, primátora či poslanca v komunálnych voľbách do obecných samospráv je tá, že kandidát musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje. A toto je pre mnohých iba formalita.

Trvalý pobyt síce formálne deklarujú, no skutočné miesto bydliska majú v susedných obciach. Je to obchádzanie zákona, sankcionovať sa to síce nedá, ale ide o podvod na voličov.

Pritom primátori a starostovia musia po svojom zvolení zložiť takýto sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky, Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia." Ako môžu niečo takéto sľúbiť, keď už pri podávaní kandidátky klamú tých, o ktorých hlasy sa uchádzajú?

Napríklad v Poprade majú šiestich kandidátov na primátorov. A podľa ľudí z regiónu priamo v meste býva iba súčasný primátor Anton Danko. Ostatní žijú so svojimi rodinami v obciach v okolí - v Malom Slavkove, Novej Lesnej, Hôrke, Batizovciach a Švábovciach.

V ostatne menovanej dedine si postavil rodinný dom známy zdravotnícky záchranár František Majerský a vôbec sa ako jeden z mála netají tým, že tam aj s rodinou býva. "Som rodený Popradčan a môj trvalý pobyt mám nezmenený už viac ako 30 rokov. Zároveň nerozumiem otázke k môjmu bývaniu, keďže posledné štyri roky vykonávam svoj mandát poslanca mestského zastupiteľstva, čo je v podstate tá istá funkcia ako primátor a to výkon volenej funkcie," odpísal v stanovisku s tým, že v meste trávi svoj pracovný čas aj veľkú časť súkromného života. Dodal, že volebná komisia potvrdila, že všetky zákonné požiadavky na kandidatúru spĺňa. Jeho vyjadrenie zverejnené na sociálnej sieti si môžete vypočuť tu: