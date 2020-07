Naša krajina je plná inšpiratívnych a mladých ľudí. Dokazuje to aj príbeh iba 14-ročného Martina Hrabovszkého z Nových Zámkov. V meste ho volajú doktor vtákov, spolupracuje so štátnou ochranou prírody a neváha volať políciu, keď pília v mestskom parku stromy.

Martin nám prezradil, že sa vtáčkareniu a záchrane životného prostredia sa venuje už od malička, zhruba od šiestich rokov. Zdroj: martin archív

Martin nám prezradil, že sa vtáčkareniu a záchrane životného prostredia venuje už od malička, zhruba od svojich šiestich rokov. „Mojou vízou je zachraňovať prírodu, zabraňovať výrubu a tráveniu vtákov, ale aj iných zvierat, celý svoj život,“ vychrlil zo seba. „Chodím na pozorovania vtákoch, na hniezdenia a kolónie. Po meste nasádzam na stromy búdky a udržujem ich,“ pokračuje Martin. Jeho šikovnosť dokazuje aj to, že vo všetkých jeho búdkach sa vtáky aj zabývali.

Holub Hrivnák. Zdroj: Martin archív

Na svoju prácu nie je sám, pomáha mu najmä jeden z tamojších ochranárov Jozef Lendel. Martin sa tiež venuje zapisovaniu uhynutých zvierat na cestách či tých, ktoré narazili do skla alebo ich našiel zastrelené. Všetky svoje zápisy posúva štátnej ochrane prírody, ktorá si ich eviduje. No najmä miluje vtáčiky. „Keď moji známi nájdu chorého vtáčika, tak mi ho prinesú domov, alebo mi povedia, kde ho nájdem. O vtáčikov sa starám, kým sa nevyliečia a potom ich vypúšťam do voľnej prírody,“ povedal.

Školák už aj napriek nízkemu veku spolupracuje so štátnou ochranou prírody. Prezradil však, že najviac mu pomáha jeden z ochranárov, Jožko Lendel. Zdroj: archív Martin

Aký problém Martin rieši momentálne sa dočítate na strane 2.