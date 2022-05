Včela medonosná má totiž veľmi dôležité postavenie v kolobehu prírodného života. Je najpočetnejším a najdôležitejším opeľovačom kultúrnych aj divo rastúcich rastlín. "Bez včiel by bola vážne ohrozená aj existencia človeka. Už niekoľko rokov je pozorovaný po celom svete veľký úhyn včiel. V súčasnosti práve mestské prostredie vyhovuje včelám viac ako to, ktoré je za jeho hranicou," vysvetlil nám a dodal, že práve mesto má oveľa širšiu ponuku kvetov a kvitnúcich rastlín ako vidiecka krajina s monokultúrami.

"Ľudia tu pestujú kvety v parkoch, vo dvoroch, na balkónoch, je tu mnoho druhov okrasných stromov a kríkov. Takže pastva je vďaka tomu pestrá aj dostatočne dlhá. Pred naším divadlom stoja, napríklad, krásne storočné lipy," dodal Martin Kusenda.



Zaujímalo nás, kto sa o včely bude starať. "Profesionálny včelár Tomáš Sládeček, a my mu budeme aktívne pomáhať. Plánujeme v spolupráci s ním organizovať aj menšie edukatívne akcie zamerané na podporu chovu včiel v meste a ich ochranu," dozvedeli sme sa.

Nad bábkovým divadlom v Nitre už stoja dva včelie úle a ak sa im bude dariť, možno k nim časom pribudnú ďalšie.

Ak by ste ste chceli chovať včely v meste aj vy, nezabudnete včelstvo nahlásiť na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, ktorá musí chov povoliť podľa príslušnej vyhlášky. Treba to stihnúť do sedem dní od založenia chovu.

