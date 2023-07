Svojrázna Monika Nemčoková, ktorá vlastní dámsky butik v centre Banskej Bystrice už vyše 30 rokov, zasvätila móde celý svoj život. Keďže v minulosti v súvislosti s módnym poradenstvom spolupracovala aj s bosom podsvetia Mikulášom Černákom, mnohí ju s ním stále spájajú.

Monika často zdieľa na svojej stránke na sociálnej sieti rôzne videá, prostredníctvom ktorých prezentuje svoje názory na módu, či rôzne módne prešľapy. Tento raz sa vyjadrila k outfitom tohtoročných "missiek", a nielen to. Poukázala aj na niektoré "nedokonalosti" ich postavy, či ženské krivky. A práve za to si vyslúžila nemalú kritiku. “Tej tiež nemuseli dať kraťasky, ale od vrchu hore dobré, no tak stehniská sú tam no, ale hľadali osobnosť...,” opisuje jednu súťažiacu so smiechom Monika.

Na nevhodnosť príspevku poukázal osobný tréner Jakub Hanz, ktorý hneď reagoval, že odkedy na MISS začali hľadať pravú ženskosť, niektorí ľudia horšie spia. "BODYSHAMING (istý druh šikany) v priamom prenose... niekto dostane nápad hodnotiť krásnu sexy ženu s krivkami. Potom sa ženy čudujete, že vám dcéry trpia na anorexiu, bulímiu a majú celozivotné komplexy, navštevujú psychológov a psychiatrov, alebo teenagerky nebudú nosiť kraťasy. Mohol by som sa o tom rozpisovať hodiny, ale nestojí za to...," napísal rozhorčene.

A v jeho názore ho podporili viacerí. "Konštatovanie nerovná sa posudzovanie. Zdieľaš svoj názor, bez zapojenia emócie. Rozprávaš príbeh, ktorý sa deje, alebo stal. Ale ty do toho príbehu nie si vtiahnutá, pretože teba sa to nedotýka. Monika posudzovala (a verejne), pretože zapájala do toho svoje emócie výsmechu s úmyslom ponížiť, podceniť, odobrať na hodnote. Ona sa svojím prejavom sama ponížila. Tí, ktorí nepoznajú svoju hodnotu, tí ponižujú, aby sa pri sebavedomom človeku, alebo pri lepšom človeku, ktoré vyselektuje ich ego, cítili lepšie a hodnotnejšie," pridala sa Emília.

