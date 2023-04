Nekonečné dva kilometre. To bol úsek, ktorý museli prebehnúť zranení baníci, keď sa chceli z podzemia dostať do bezpečia. Uniknúť im pomáhali kolegovia, ktorí sa v čase tragédie nachádzali na tom istom podlaží. Ich zúfalí príbuzní zatiaľ celé hodiny čakali pred baňou na správy o svojich blízkych.

Potom, ako začal horieť metán, mali desiati chlapi iba jedinú možnosť. Dostať sa rýchlo do bezpečia. Vtedy sa začal ich beh o život. Von sa napokon po vlastných dostali aj štyria muži - jeden Slovák, dvaja Poliaci a jeden Ukrajinec, ktorí sa dnes nachádzajú vo veľmi vážnom, kritickom stave v nemocnici v Bratislave a Košiciach. "Osem baníkov bolo ešte schopných po vlastných dva kilometre vyjsť peši z bane," potvrdil aj predseda vlády v demisii Eduard Heger.

V čase nešťastia bolo podľa našich informácií v postihnutej časti bane spolu až 24 baníkov. Štrnásť z nich však pracovalo ďalej, v inej časti podzemia. Priamo v priestore, kde vyhorel metán, bolo 10 baníkov, pričom dvaja z nich stáli bokom, preto mali šťastie v nešťastí. Osem baníkov zasiahol oheň priamo. Až neskôr sa ukázalo, že zranený je aj deviaty baník. Ten však nahlásil problémy s dýchaním dodatočne.

Zranení baníci prešli zhruba 2,5 kilometra po banských chodbách. "Samozrejme, pomohli im kolegovia, ktorí sa v tom čase nachádzali v bani, no ďalej od výbuchu. Postupne stretávali aj banských záchranárov, ktorí ich po ceste ošetrovali," vysvetlil riaditeľ Hlavnej banskej záchrannej služby Stanislav Paulík.

"My sme pracovali na tom istom podlaží, len na inom úseku, nachádzali sme sa ďalej, takže nás to nezasiahlo. Niektorí z tých, ktorí boli priamo v mieste vyhorenia, boli na tom zle. Tým sme pomáhali udržať sa na nohách. Boli však plní adrenalínu, ten im pomáhal, keď sa snažili odtiaľ dostať von, ak by boli zastali, sadli si, je po nich. Aj pre nás to bola mimoriadne stresujúca situácia, báli sme sa, že sa už spod zeme hore nedostaneme," povedal jeden z 24 baníkov, ktorí boli v čase nešťastia pod zemou. Ten vraví, že baníci idú pod zem s tým, že sa môže niečo stať. "Toto nie je vec, čo by nebola bežná. Ten metán tam bol, je a bude. S tým každý baník ráta. Vedeli sme, že tam je," dodal baník.

Podľa S. Paulíka baníci používajú v podzemí senzory, ktoré snímajú hladinu metánu a oxidu uhoľnatého. Tie boli v čase nešťastia funkčné a na záznamoch je vidieť ako stúpol metán. "Bol to prudký výron. Taký sa bežne nevyskytuje," vysvetlil Paulík s tým, že v tejto časti bane ide o atypický vývoj, čo sa metánu týka. "V tomto prvom horizonte sa nachádza zriedkavo, veľmi zriedkavo a nižšie koncentrácie," skonštatoval Paulík.

Kým baníkov ratovali, vonku čakali zúfalé rodiny. Čítajte na ďalšej strane.