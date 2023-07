Kto by ich len nepoznal! Majú ich v každej lekárni, stoja maximálne do desať eur a pri nádche či alergii by sme boli ochotní za ne položiť aj život. Reč je o zázračných sprejoch do nosa.

V sortimente nájdeme rôzne druhy. Od tých základných - bez vône, až po mentolové. Ľudia však milujú všetky a aj keď sa o závislosti, ktorú spôsobujú, vie už niekoľko rokov, väčšina si nedá povedať.

Dôvod je jednoduchý. Pocit, ktorý príde po užití spreju je jednoducho príjemný. Dekongestíva, ako sa liečivá odborne nazývajú, majú za úlohu zmierniť prekrvenie a zdurenie nosovej sliznice, ktoré sú príčinou sťaženého dýchania. A to sa im darí naozaj dobre!

Až tak dobre, že ušno-nosno-krční lekári ich začínajú nenávidieť pre zvýšený nápor pacientov, ktorí si na spreje vybudovali návyk. Nechytajte však paniku. Pokiaľ liek užívate správne, podľa príbalových letákov, nemalo by vám nič hroziť.

Závislosť totiž prichádza len vtedy, ak sprej do nosa z nejakých príčin užívate dlhšie, ako je v letáku. Teda obvykle dlhšie ako sedem dní. Nadmerným užívaním si totižto organizmus vytvára toleranciu a neskôr sa vytvorí opačný efekt - nosová sliznica sa chronicky upchá.

Závislosť je založená na pocitoch, že sa človek bez spreja nedokáže normálne nadýchnuť, práve kvôli pocitu upchatého nosa. V niektorých extrémnych prípadoch nevydrží bez spreju vydržať ani hodinu. Ak užívanie pokračuje, môže dôjsť až k strate čuchu a poškodeniu nosovej prepážky.

Ak sa v tomto texte spoznávate, nezúfajte. Navštívte lekára, ktorému o svojich problémoch povedzte. Nasadí vám liečbu iným sprejom do nosa, ktorý síce nezaúčinkuje hneď, no závislosti vás postupne zbaví.

Svoje o tom vie aj 24-ročný Martin. "O tom, že to vytvára závislosť som vedel. Napriek tomu som ten sprej po chorobe neprestal užívať. Ten pocit, ktorý som prežíval - ako sa mi uvoľnil nos, to bolo jednoducho natoľko príjemné, že som sa toho lieku nechcel vzdať," hovorí mladý Bratislavčan s tým, že pomerne rýchlo si všimol, že bez lieku sa nemôže normálne nadýchnuť.

"Bol to pocit, ako mať neustále nádchu. Neustále upchatý nos. Najhoršie to bolo večer, keď som šiel spať. Ako som si ľahol, nevedel som dýchať už vôbec," opisuje Martin svoju závislosť. "Postupne som ten sprej musel mať so sebou vždy a všade. Ak som náhodou spal mimo domu a nemal som ho so sebou, alebo keď som si zabudol kúpiť ďalšie balenie, bol to horor. Často som potom v noci nezažmúril oko ani na sekundu."

Martin však mal poriadne šťastie, pretože jeho problém si začalo všímať okolie a najmä jeho mama. Tej sa jeho až príliš časté výlety do lekárne nepozdávali a tak netrvalo dlho a o probléme si niečo naštudovala.

"Poslala ma ku lekárovi s tým, že to, čo robím isto nie je v poriadku. Skutočne, aj doktor iba zalomil rukami a hneď vedel, o čo ide. Vyšetril ma a našťastie zistil, že poškodenie nosu je len minimálne. Nasadil mi iný sprej do nosa, ktorý pomohol na upchaný nos, ale nebol návykový," spomína si Martin. Sprej, ktorý dostal ako alternatívu neobsahoval účinné látky, ktoré sú problémové. Ako žiadne iné odvykanie od závislosti, ani toto nebolo vôbec jednoduché.

"Tie prvé dni to bol masaker. Absolútne som sa nedokázal nadýchnuť, hlavne v noci. Následkom toho som bol nervózny a zlý. Možno už na štvrtý deň mi však nové lieky zabrali. Užíval som ich dvakrát denne - ráno a večer." Martinove problémy sa vytratili do dvoch týždňov a od toho dňa už spreje do nosa s návykovými účinnými látkami neužíva. A to ani vtedy, keď je chorý.

Anketa Zvyknete mimo choroby používať spreje do nosa? Áno. 0% Nie. 0% Áno a som závislý/á. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Nepodceňujte tento problém. Ak máte pocit, že nie je všetko v poriadku, obráťte sa na svojho lekára, ktorý vám pomôže.

Ako liečiť prechladnutie a nádchu? Užitočné rady nájdete aj v galérii