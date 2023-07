S jedným z mŕtvych, ktorých našli v sobotu v byte na sídlisku v Snine so strelnými zraneniami sa príbuzní už rozlúčili.

Nechal tu rodičov i brata Michala. Posledné zbohom dala v utorok pred obedom colníkovi Jurajovi (†30) viac ako stovka smútiacich. „Veľmi dobrý kamarát, úžasný človek! Bude nám chýbať. Každý máme nejaké chyby, ale tie nie sú dôvod na odvrhnutie alebo osočovanie,“ povedala nám Jurajova kamarátka.

Obrovský žiaľ neskrývali ani tí, ktorí ho intenzívne nepoznali. „Pamätám si ho ešte keď chodil na základnú školu. Vonku sa hrával na dvore. Veľmi slušný chlapec. Nebol ani výbušný, agresívny. Vždy pomohol, keď vedel. Škoda mladého šikovného človeka,“ opísala so slzami v očiach Mária.

Smútočný obrad sprevádzal hlasný nárek. Nikto si nevie vysvetliť, čo sa mohlo v osudnú sobotnú noc medzi treťou a štvrtou hodinou ráno stať. Kukláči, ktorí o tretej popoludní vtrhli do bytu v ňom našli telá Juraja a jeho kamaráta Richarda (†29) so strelnými zraneniami. „Vyšetrovateľ v danom prípade začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy,“ informovala polícia.

V byte mal byť aj 29-ročný Matúš, ktorého polícia, podľa našich informácií, už niekoľko dní vypočúva. TV JOJ informovala, že zrejme Matúš zavolal políciu. V nedeľu prehľadávali aj rieku pri jeho dome, kde mal údajne odhodiť telefón.

Nateraz ostáva podľa informácií Plus JEDEN DEŇ najbližšia predpokladanej realite verzia, že v utorok pochovaný Juraj mal údajne streliť kamaráta Richarda zhora do hlavy, a následne mal prestreliť hlavu sebe. „Neverím, že by len tak zo srandy strieľali. Ak vôbec strieľali oni,“ povedala Jurajova príbuzná.

