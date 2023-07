“Drakoslimák splní mi to, čo si želám pod jahodou…”. Týmito slovami lákajú majitelia detského parku s názvom Planinka, ktorý sa nachádza len pár metrov od navštevovaného Bojnického zámku a deti sa tu môžu zahrať za poplatok päť eur. Počas pracovného týždňa, keď sme toto miesto navštívili, sme na ihrisku stretli jednu rodinu.

“Príďte cez víkend, máme to tu plné. Sú tu rodiny s deťmi a toto miesto si veľmi obľúbili,” uvítal nás jeden z majiteľov zábavného areálu hneď pri príchode. Vysvetlil nám, že ide o novinku - hracie prvky určené pre deti sú tu od jari a ešte sú len na začiatku, areál bude vyzerať inak. Pribudnú tu ďalšie zaujímavosti a hlavne veľa zelene. Aktuálne tu na deti čaká nadrozmerný drakoslimák, veverička, šmýkačka zvláštneho tvaru a rovnako nechýbajú ani predimenzované muchotrávky a pod nimi tzv. tulivaky, kde si môžete oddýchnuť.

“Keď stojíte pri zámku, je to celkom skryté a vôbec to nebije do očí. Chceli sme vytvoriť niečo pre deti, aby trávili čas v prírode a aby mohli bosé behať po tráve,” poznamenáva majiteľ s nadšením s tým, že jednotlivé hracie prvky sú z dielne uznávaného dizajnéra. Mladá mamina Martina s malým synčekom Peťkom, ktorí prišli z Košíc, vnímajú túto novinku celkom pozitívne. “Hľadali sme, kde by sa mohol malý zabaviť, my si tu zatiaľ dáme občerstvenie. Je to celkom milé, neviem, niekomu sa môže zdať, že to do tohto prostredia nezapadá, ale ani by som to netvrdila. Nie je to až tak viditeľné a malému sa tu páči,” povedala nám na mieste.

