Ešte pred necelými dvomi týždňami minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský tvrdil, že tretia vlna je odlišná a biela medicína "beží naďalej". Už dnes to nie je pravda. Nemocnice prijímajú drastické opatrenia. Plné oddelenia pacientov bojujúcich s vážnym priebehom ochorenia covid hlásia z viacerých kútov Slovenska. Niektoré už nemajú kapacitu prijímať ďalších pacientov a musia ich posielať do iných nemocníc. Podľa údajov Dáta bez pátosu štyri nemocnice presiahli maximálne počty pacientov z druhej vlny. Ide o zdravotnícke zariadenia v Starej Ľubovni, Svidníku, Michalovciach a v Prešove.

Situácia je zlá nielen na východe, ale aj na Kysuciach.Lôžka pre pacientov s ochorením COVID-19 s umelou pľúcnou ventiláciou (UPV) sú v nemocniciach v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) naplnené na sto percent. Informovala o tom županka Erika Jurinová. Nemocnice už dva týždne presúvajú kriticky chorých pacientov do iných krajov Slovenska. Prevozy sú všakstále obtiažnejšie, pretože kapacity sa extrémne rýchlo plnia.

V Čadci dokonca musia vyberať, koho pripoja na dýchacie prístroje. Zdravotníci sú v permanentnom pracovnom a psychickom vypätí. Sú vyčerpaní fyzicky aj psychicky. Hodiny musia mať oblečené ochranné overaly, zomiera im veľa pacientov. "Medzi problematickými okresmi absolútne dominujú regióny so slabou zaočkovanosťou, pričom spádové nemocnice v krajských mestách slúžia aj okolitým okresom a preto sú v tabuľke na popredných miestach," uviedli na svojom profile na sociálnej sieti Dáta bez pátosu.

Prešovská fakultná nemocnica od utorka obmedzila poskytovanie zdravotnej starostlivosti na akútnu a neodkladnú. Za deň im stúpol počet hospitalizovaných covid pacientov zo 130 na 146. Podľa riadteľa Ľubomíra Šarnika stav 13-tich z nich si vyžaduje umelú pľúcnu ventiláciu. V prípade naplnenia kapacity budú musieť pacientov prevážať do iných nemocníc.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach pozastavila už pred týždňom plánované operácie a plánované hospitalizácie na všetkých klinikách a oddeleniach na Rastislavovej ulici 43, kde s výnimkou vybraných ambulancií ukončili aj činnosť väčšiny ambulancií.

Podľa portálu Dáta bez pátosu sa okresy na východe Slovenska premorujú: "Dobrou správou je, že sa aj delte (nový variant koronavírusu - pozn. red.) minú ľudia a na východe zažijú veľmi skoro vrchol delty a potom pokles." Analytici si myslia, že by pomohlo, ak by sa nositelia nákazy zásadne izolovali od okolia a obmedzili styk s ľuďmi mimo domácnosti, čo by prinieslo za pár dní úľavu. No a odporúčajú dať sa zaočkovať. "Vyzerá, že proporcionálne k počtu zaočkovaných a nezaočkovaných je šanca na "pobyt na ventilátore" 1:25," dodali.

Počty nezaočkovaných podľa analytikov z Dáta bez pátosu:

nad 70 rokov 185 tisíc ľudí

nad 60 rokov 425 tisíc ľudí

nad 50 rokov 725 tisíc ľudí