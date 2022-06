V Spa Aphrodite Rajecké Teplice vždy stretnete známe celebrity. Inak to nebolo ani teraz. Prišla herečka Karin Hajdu (45), ktorá si nektoré procedúry aj sama vyskúšala. Slávnostné otvorenie moderoval Štefan Skrúcaný (62). Nechýbala stála návštevníčka kúpeľov – bývalá misska Silvia Lakatošová (47). Oceňuje najmä tunajšiu liečivú vodu a úžasné procedúry. Prišiel aj americký olympijský víťaz v tenise Mike Bryan (44), ktorý má slovenskú manželku. Aj jeho kúpele dostali. „Chodím sem s manželkou každý rok, pretože takéto krásne kúpele nie sú ani v Amerike,” chválil tenista.

Novinky v kúpeľoch nám predstavil majiteľ Zdenko Miškolci

Kúpele fungujú vyše dvadsať rokov, no pred piatimi rokmi ste začali letnú sezónu otvárať s programom a známymi celebritami. Prečo takto?

- Každý rok sa nám v priebehu toho päťročného obdobia, kedy sme to naozaj chceli urobiť trošku slávnostne, podarilo otvoriť aj nové procedúry, ukázať vynovené interiéry, nový park, či novinky v beauty. Chceli sme to preto spojiť s otvorením sezóny.

Aké novinky ponúkate tento rok?

- Nadviazali sme na obdobie po korone a viac sa sústredili na liečebné procedúry či rehabilitácie, ktoré budú pomáhať ľuďom, ktorí sedeli doma za počítačmi. Snažíme sa držať myšlienky, že ak chceme prinášať európsky štandard, musíme vymyslieť vždy niečo nové.

Oproti vlaňajšku pribudli tri novinky v oblasti náročnejších rehabilitačných procedúr. Chcete sa viac sústrediť na klientov, ktorí už majú zdravotný problém?

- Je to koncept kúpeľov, pomáhať ľuďom pri problémoch s pohybovým ústrojenstvom. Počnúc liečivou vodou, končiac procedúrami. Vidíme výsledky, a tým, že cestujeme po svete a sledujeme rôzne novinky, tak vždy doplníme niečo, čo zapadne a podporí to, čo už máme.

Zmenilo sa rokmi zloženie klientov? Chodia si k vám ľudia viac oddýchnuť alebo sa vyslovene liečiť?

- Nedá sa to jednoznačne povedať, pretože aj tí, ktorí si prídu oddýchnuť, sa v podstate liečia – už len tým, že sú v bazénoch s liečivou vodou, idú na masáž, vyskúšajú procedúry a hlavne psychicky vypnú. A áno, potom sú tu vyslovene klienti, ktorí prídu na kúpeľný pobyt. Ten trvá dva – tri týždne a majú presne lekárom naordinované procedúry.

Vaším cieľom ale zrejme je, aby prevažovala tá prvá skupina...

- Samozrejme, a to nielen z ekonomického, ale najmä z ľudského hľadiska. Vždy je lepšie vidieť klientov, ktorí majú samovoľný program regenerácie a relaxu, teda takých, ktorí si to u nás užívajú, ako tých, ktorí už možno trpia v bolestiach. Posledné trendy vo svete a už aj u nás hovoria: Starajme sa o svoje zdravie, vždy nás to vyjde lacnejšie, ako keď už je problém. Čiže saunové rituály, otužovanie, masáže, to je úplne základný balíček, po ktorom sa cítite ako znovuzrodení. Ľudia už našťastie začínajú chápať, že investícia do seba, je lepšia ako do auta.

Pobyty u vás nie sú lacné, napriek tomu ste vždy obsadení. To sa deje už pár rokov, hoci iné kúpele bojujú o zákazníkov. Čím to je?

- Možno práve preto, že nie sme úplne lacní, a služby, ktoré ponúkame, sú naozaj na veľmi vysokej úrovni. Snažíme sa vytvoriť rodinnú atmosféru, vychádzame hosťom v ústrety, pretože si uvedomujeme aj ten psychologický moment kúpeľov, teda vypnúť hlavu a nechať sa rozmaznávať. My ako majitelia chodíme na raňajky a obedy do reštaurácie k hosťom, sedíme vedľa ich stola, môžu nám povedať, čo sa im páči aj čo nie. Je to pre nás dôležité a každý zmysluplný podnet berieme naozaj vážne.

Sú procedúry, ktoré ste vyskúšali vo svete, kde sú možno populárne, a u nás až taký úspech nemali?

- Ani nie, pretože väčšinu noviniek nosíme z Nemecka, Rakúska či Talianska, takže z krajín, ktoré sú podobné našej mentalite. Samozrejme, s otcom už máme takú úchylku, že všade v zahraničí testujeme wellnesy, aj keď sme na dovolenke. Veľa veci je fajn aj v Ázii, ale u nás by to proste nefungovalo, pretože je to viazané na nejaký životný štýl a stravovanie.

Chcú Slováci klasiku ako masáže či sauny alebo radi skúšajú novinky?

- Keď sme sem pred pár rokmi priniesli saunové rituály, otvárali sme to s malou dušičkou, ako ľudia zareagujú. Rozbiehalo sa to postupne, pretože klienti nevedeli, čo od toho čakať. Nie každému bolo príjemne natierať sa pílingom pred ostatnými. Dnes sem mnohí chodia aj pre špičkové saunové rituály. Je to všade v službách: Najlepšia reklama je pochvala pred ostatnými. Čiže ak sa niečo páči pár klientom a povedia ďalej, že boli spokojní, aj zdanlivo nezaujímavá procedúra, je odrazu zaujímava.

Dá sa vymýšľať stále niečo nové?

- Dobrá otázka, pretože samotné kúpeľníctvo v Československu má dlhoročnú tradíciu, nehovoriac o egyptských, rímskych či gréckych kúpeľoch, ktoré tu boli už pred stáročiami. Ide o to, kto opráši niečo zabudnuté, a prispôsobí to súčasným podmienkam. Krásny príklad je Knieppov kúpeľ. Je to novinka, ktorá je vlastne celkom stará, len si na ňu po rokoch niekto spomenul. Striedaním teplej a studenej vody si kedysi doktor Kniep liečil tuberu. Dnes to klienti využívajú na prekrvenie končatín, má vraj dokonca zázračné účinky na celulitídu.

Aká je vaša najobľúbenejšia procedúra?

- Snažím sa skúšať všetko, aj Hamam, ktorý sme teraz otvorili. A otvorili sme ho napriek tomu, že som z tej procedúry v Maďarsku utiekol. Kvapkala tam na mňa studená voda, masér bol ako mäsiar, a keď otcovi chytil hlavu a začal mu ňou mykať hore-dole, nevedel som, či sa smiať či plakať. Takže niekedy zažijeme veľa srandy pri testovaní nových procedúr, ale aspoň vieme, v čom to máme zlepšiť.