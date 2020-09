Čudné divadlo s tragickým koncom sa odohralo v lyžiarskom stredisku Bučník v Polomke. Návštevníci neďalekej reštaurácie sa práve chystali obedovať, ďalší kráčali na vyhliadkovú vežu Polomské očko, keď sa tam prihnalo auto s poľovníkmi. Tí pred zrakmi desiatok ľudí zastrelili dvoch psov, ktorí podľa nich mali pokojne ležať na lúke. A to ešte nebolo všetko...

Dva nemecké ovčiaky, ktoré nemali majiteľa, si všimol jeden obyvateľ Polomky a zavolal poľovníkov. Prišli takmer okamžite. Podľa zdroja blízkeho polícii, z terénneho mitsubishi vystúpili dvaja muži z miestneho poľovníckeho združenia. Jeden mal v ruke pušku. Po chvíli zaznel výstrel a väčší pes zostal ležať. Druhý stihol odskočiť, ale aj jemu sa ušla smrtiaca rana.

Smutné divadlo

Chlapi, podľa svedkov, oboch psíkov pomocou popruhu zviazali za zadné labky a popruh prehodili cez ťažné zariadenie auta. Turisti, ktorí sa na nechutné divadlo pozerali, tvrdia, že mŕtvych psíkov ťahali za autom asi kilometer. Potom ich hodili pod cestu a zamaskovali konármi. Takto ich onedlho našli majitelia, ktorí ich medzitým hľadali v teréne aj cez sociálne siete.

Viacerí svedkovia nechápali zásah poľovníkov, pretože psy boli pokojné a priateľské. To isté podľa zdroja blízkeho polícii tvrdia aj zamestnanci neďalekej reštaurácie.

Turisti nechápali, čo sa deje

Svedkom, ktorí stáli neďaleko, bolo čudné, že poľovníci sa ich nesnažili odchytiť alebo uspať, ale rovno im strelili do hlavy, prvého trafili dokonca do oka. Niektorí neváhali a zásah poľovníkov zaznamenali na mobily a podľa našich informácií, tieto dôkazy už má polícia.

Psíkovia Bruno (13) a Max (1,5) ušli chovateľovi z Heľpy 8. mája. ,,Otec si vždy dával pozor, aby bola brána zamknutá, žiaľ v osudnú noc sa im podarilo dostať von a otec to zistil až ráno," hovorí dcéra majiteľa psov, Kristína a prízvukuje: ,,Bruno a Max boli socializovaní a poslúchali na slovo, boli mierumilovní. Otcovi psíky nahrádzali to, že my deti sme odišli z domu a v nich videl svojich kamarátov," hovorí. Rodina však netušila, že psi prešli až dve dediny a keď ich niekto nájde, zastrelí ich. Keď sa k ich telám dostali, zavolali políciu a podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. O stanovisko sme požiadali aj políciu. „Vo veci bolo začaté trestné stíhanie za prečin poškodzovanie cudzej veci. Prípad je stále v štádiu vyšetrovania a preto podrobnejšie informácie ešte nie je možné zverejniť,“ uviedla banskobystrická krajská hovorkyňa Mária Faltániová.

Čo na to poľovníci?

„Nás v tomto prípade nikto neoslovil, preto sme to neriešili, vedomosť o tomto prípade sme mali len zo sociálnych sietí,“povedal nám Alojz Kaššák zo Slovenskej poľovníckej komory. „Samozrejme považujeme toto konanie za veľmi nešťastnú zhodu náhod. Človek, ktorý oslovil poľovníkov s tým, že ide o psy z osady ich už akoby odsúdil na smrť,“dodal smutne. „My radšej odporúčame, aby sa ľudia v takomto prípade obracali na políciu či veterinárov, ktorí vedia odčítať psovi čip a zistiť majiteľa, alebo na Slobodu zvierat,“ vysvetlil Kaššák a zároveň pripomenul, že každý majiteľ je zodpovedný za svojho psa či mačku. „Keby tie psy niekomu ublížili, mohol byť z toho ešte väčší problém. Každá minca má dve strany, ale konanie poľovníkov hoci je v súlade so zákonom, nebolo v tomto prípade šťastným riešením pred zrakmi mnohých ľudí,“doplnil.

Zákon pripúšťa usmrtenie voľne sa pohybujúceho psa v poľovnom revíri, vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšej pozemnej stavby, to sa nevzťahuje na poľovníckeho psa a na psa, ktorý má nasadený obojok alebo prsný postroj, ktoré musia byť vo výraznej farbe odlišnej od farby jeho srsti.

Čo robiť, ak stretnete na prechádzke psov bez majiteľa?

Aj zverolekár Július Kocúr radí vždy zavolať políciu. Nie poľovníkov, ale policajtov. Tí dokážu najlepšie zmanažovať celú situáciu.

Pozor, psi vidia a cítia naše emócie. Vedia, či sa bojíme, ale pes, ak nie je vo svorke alebo to nie je rodený tulák, sa bojí tiež. A aj svorka sa mimo vlastného teritória správa opatrne. Psi sú väčšinou socializovaní, niekto ich vychoval, preto reagujú na povely. „Skúste takéhoto psa osloviť pokojným hlasom a pošlite ho povelom naspäť, povedzte napríklad: CHOĎ DOMOV!,“ radí zverolekár s tým, že ak sa túlavého psa bojíte, najlepšie je, ak sa vám podarí vyliezť na strom lebo preskočiť plot, ak tam je.

A ešte rada pre majiteľov psov: Zviera je prirodzene zvedavé, keď sa otvorí bránka, ide sa pozrieť, čo tam je. Takže, tomu, aby ušli, musí zabrániť majiteľ. Títo psi chudáci išli na prieskum a stálo ich to život len kvôli zlému zmanažovaniu celej situácie. Zverolekár pritom zdôraznil, že pes nie je lovná zver. „Dokonca poľovník má zo zákona zakázané strieľať na poľovnícke plemená a na psy, ktoré sú viditeľne označené. Takže, ak ste so psom niekde na chate či dovolenke, riadne ho označte obojkom.A úplne najlepšie je, ak má pes na obojku nejakú platničku, na ktorej je telefónne číslo na jeho majiteľa,“ dodáva zverolekár.