Poznali ho aj ateisti! Jozef Tomko († 98), ktorý včera zomrel, bol najvýznamnejším slovenským duchovným. Patril k najbližším spolupracovníkom pápeža Jána Pavla II. A predsa sa ani on nevyhol konšpiratívnym rečiam! Ale hádam to bral s humorom, ktorý bol preňho typický, veď žartoval aj o vlastnej smrti.

Kardinál Jozef Tomko bol najstarším kardinálom na svete, patril k najvplyvnejším hodnostárom Vatikánu, slúžil najväčšiemu počtu pápežov – až neuveriteľným siedmim, považovali ho za vážneho kandidáta na pápeža.

Aj uznávaný, rešpektovaný a vzdelaný človek, ktorý má veľký vplyv, sa však minimálne raz za život dostane do rečí. O Jozefovi Tomkovi sa v roku 2013 hovorilo, že je šéfom vatikánskej kontrarozviedky, sa objavili v roku 2013. Mal sa ním stať za pápeža Jána Pavla II. „Je posledným strážcom tajnej služby z minulosti známej ako Sodalitium pianum,” napísala v roku 2013 talianska La Repubblica. „Slovák bol za Wojtylu na čele vatikánskej kontrašpionáže,“ dodala. O Tomkovi ako šéfovi Vatikánskej kontrašpionáže sa píše aj v knihe Erica Frattiniho Špióni Vatikánu. Denníku SME v roku 2013 bývalý šéf českej vojenskej tajnej služby Andor Sándor vysvetlil, že vatikánska kontrarozviedka hlavne stráži tajnosti a bdie nad bezpečnosťou: „Určite má na starosti ochranu vlastných informácií, ktoré považuje Vatikán pre svoju činnosť za cenné a nejakým spôsobom ich utajuje. Dáva pozor na to, aby sa tie dôležité dokumenty, ktoré nemajú byť určené verejnosti, nedostali von. Tiež má za cieľ ochraňovať dôležité osoby.“ O samotnom Tomkovi ako údajnom šéfovi kontrarozviedky povedal: „To je veľmi zaujímavý prípad, aby občan jednej krajiny bol šéfom kontrarozviedky druhej. S ničím takým som sa nestretol. Myslím si, že je to možné asi len priamo vo Vatikáne.“ Existenciu spravodajskej siete vnútri Vatikánu potvrdil médiám i bývalý riaditeľ rozviedky SIS Igor Cibula. „Vatikán disponuje spravodajskou štruktúrou, ktorá sa síce formálne nepodobá na spravodajské služby iných štátov, ale má systém nástrojov, ktoré umožňujú získavať najrozličnejšie informácie,“ povedal.

Vatikán je posvätné miesto miliónov veriacich. Štát v štáte má však svoje prísne pravidlá. Zdroj: internet

Nech to už bolo akokoľvek, isté je, že Jozef Tomko zasvätil žiot cirkvi. Od vlaňajšieho júla bol síce medzi 219 kardinálmi najstarší, ale aktívneho života sa nevzdal. Akurát v marci tohto roku televízii Markíza, ktorá ho navštívila vo Vatikáne, priznal, že už ho sily pomaly opúšťajú.

Žiaľ, 25. júna skončil po úraze krčnej chrbtice v rímskej Univerzitnej nemocnici Policlinico Agostino Gemelli. Navyše sa nakazil i koronavírusom.

Nemocnica Policlinico Agostino Gemelli, v ktorej kardinál v júli ležal. Liečil sa tam aj pápežJán Pavol II. Zdroj: internet

Zdravotné útrapy nakoniec prekonal a vrátil sa do svojho bytu, do apartmánu pri Námestí svätého Petra vo Vatikáne. Tam včera ráno skonal. „S bolesťou v srdci a zároveň s nádejou na vzkriesenie oznamujeme, že dnes 8. augusta 2022 v skorých ranných hodinách vo svojom bydlisku v Ríme v kruhu najbližších spolupracovníkov odovzdala svoju šľachetnú dušu Pánovi Jeho Eminencia kardinál Jozef Tomko,“ uviedla kancelária Konferencie biskupov Slovenska.

Keďže kardinál Tomko patril k najvýznamnejším cirkevným hodnostárom, je pochopiteľné, že sa s ním naposledy rozlúčia vo Vatikáne. Pochovajú ho však v Katedrále svätej Alžbety v Košiciach.

Veď nebohý kardinál sa na Slovensko rád a často vracal – teda až po tom, čo mu to dovolili. V školskom roku 1943/1944 šudoval na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. V roku 1945 ho košický biskup Jozef Čársky poslal na štúdiá do Ríma. Študoval na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme. Lenže v roku 1948 sa začala socialistická éra Česko-Slovenska. Tomkovi, ktorý študoval v zahraničí a navyše za kňaza, nedovolili vrátiť sa domov. Keď ho kardinál Luigi Traglia 12. marca 1949 vysvätil v rímskej Lateránskej bazilike za kňaza, nesmeli byť pri tom ani jeho najbližší. „Nemal som tu nikoho z príbuzných, lebo to nedovolili. Preto to bolo smutné. Ale ja som ten smútok cítil tak tlmene, pretože tu bola predovšetkým radosť – z prvej omše, z kňazstva,“ priznal úprimne po rokoch. Na Slovensko sa mohol vrátiť až v roku 1968.

Vo Vatikáne však bol čoraz významnejším a vplyvnejším. V roku 1958 mu pápež Ján XXIII. udelil titul pápežského komorníka. Ján Pavol II. ho 12. júla 1979 vymenoval za titulárneho arcibiskupa a generálneho tajomníka Synody biskupov. V roku 1996 bol povýšený na kardinála presbytera. Ako kardinál sa automaticky stal štátnym občanom Vatikánu – ako jediný Slovák.

30. júna 1995 pricestoval na štvordňovú návštevu Slovenska pápež Ján Pavol II. Jozef Tomko bol aj vtedy po jeho boku. Zdroj: Vladimír Benko

Patril medzi najbližších pápeža Jána Pavla II. Ten ho v roku 1979 osobne vysvätil za biskupa priamo v Sixtínskej kaplnke. Ako prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov často sprevádzal pápeža na cestách. Bol s ním aj na jeho prvej ceste na Slovensku v apríli 1990. Keď Ján Pavol II. zomieral, kľačal kardinál Tomko pri jeho smrteľnej posteli.

Niektorí ho už videli ako pápeža. „Áno, svojho času sa o ňom hovorilo ako o silnom papabile, teda o vážnom kandidátovi na pápežský stolec,“ potvrdil Markíze cirkevný analytik Imrich Gazda.

