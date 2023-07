Mnohí Slováci, ktorí žijú blízko pri hraniciach, chodia v lete na kúpaliská k susedom. Denník Plus JEDEN DEŇ sa pozrel na tie najobľúbenejšie a najnavštevovanejšie. Koľko stoja a čo ponúkajú?

Kúpalisko v maďarskom mestečku Sárospatak je asi 15 minút cesty autom od Slovenského Nového Mesta a približne hodinu od Košíc. V areáli sú termálne kúpele, no aj vonkajšie kúpalisko. Okrem bazéna pre najmenších je tu ďalší pre deti, dokonca s preliezkami. Nájdete tu tiež bazén s teplotou vody 36 stupňov, no tiež tradičný plavecký a tréningový bazén.

Vstupné. Zdroj: Lukáš Koco

„Hodina z Košíc autom nie je veľa. Vstupné je veľmi výhodné vzhľadom na to, čo všetko tu človek má k dispozícii - saunu, detský bazén, baby bazén, tobogány, termálny bazén," okomentovala Slávka (40).

Páčilo sa aj Jozefovi (68): „Prišli sme autobusom, so zájazdom. Chodíme takto každý rok. Je to lepšie ako na Slovensku. Keď niekto ide autom, možno sa mu to tak neoplatí pre drahý benzín, ale je tu aj viac bazénov, lacnejšie jedlo, pivo.“

Kúpalisko ocenil aj Miroslav (32): „Nám sa oplatí. Máme dve deti a na celý deň zaplatíme zhruba 25 eur. Je tu príjemné prostredie, čisto, deti sa majú kde hrať. Aj čo sa týka jedla, tak je to výhodnejšie ako u nás."

Požičanie ležadla vás vyjde na necelé tri eurá, šatňa i skrinka 1 euro. Môžete si kúpiť aj permanentku: Za 7 vstupov pre dospelého zaplatíte 53,50 €, pre dieťa, študenta či dôchodcu 50 €. K dispozícii je aj kúpeľný lístok na 30 vstupov za 200€.

CENY:

0,5 l pivo svetlé 1,90 eura, Krušovice 2,30 eura

0,5 l kofola 1,50 eura

0,5 l minerálky 0,80 eur

nanuk 2 eurá

1 kopček zmrzliny 0,80 eura

langoš 3,50 eura

varená kukurica 1,30 eura

hotdog základ 1,70 eura, hotdog syrový/zeleninový 2 eurá

Maďarské kúpalisko Selyemrét je asi hodinu jazdy od Rimavskej Soboty. Je tu plavecký olympijský bazén, tiež detský, cvičný, termálny, sedací relaxačný aj bazén s tromi tobogánmi.

Ceny na kúpalisku. Zdroj: Lukáš Koco

