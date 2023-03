Podľa šéfa zásahového tímu Jaroslava Slašťana nešlo o medveďa, ale o približne 120-kilogramovú medvedicu, v blízkosti ktorej sa nachádzali aj mláďatá. Zásahový tím prišiel presne na miesto, kde sa útok odohral. "Zistili sme, že útočila medvedica, ktorá mala v blízkosti miesta, kde sa útok odohral brloh. Útočila približne 50 metrov od brlohu. To znamená, že ona si chránila len svoje potomstvo, ktoré mala v brlohu," povedal J. Slašťan.

Brloh medvedice sa nachádza približne 8 až 10 kilometrov od obce Nedožery. Podľa Slašťana medvedicu vyľakala skupina piatich lesných robotníkov a jedného lesníka natoľko, že odbehla od brlohu. "Následne vyhodnotila situáciu tak, že hrozí jej mláďatám nebezpečenstvo, preto sa vrátila a na lesníka zaútočila," hovorí Slašťan.

Ten upozorňuje, že koniec marca a začiatok apríla je čas, kedy medvedice vyvádzajú z brlohov mláďatá. Vtedy hrozia takéto konkrétne situácie. Slašťan ďalej potvrdzuje, že Zásahový tím zistil, že nešlo o toho istého medveďa, ktorý útočil pred týždňom v blízkej obci Tužina. Vtedy napadol muža dospelý samec, tentoraz šlo o medvedicu s dvoma mláďatami. "Tieto dva prípady, aj keď sa udiali 9 kilometrov od seba teda nemajú nič spoločné," zdôraznil Slašťan.

Miestni ľudia vravia, že vždy chodili do lesa, ale nikdy v ňom nežilo toľko medveďov ako teraz. "Viacerí už to vzdali a radšej sa prejdú iba po dedine. Kedysi sem ľudia vodili kravy, či ovce na pašu, ale už nevodia, to by iba medvede kŕmili," povedal obyvateľ obce. Aj podľa J. Slašťana je medveďov na relatívne malom úseku veľa. "Lesníci nám potvrdili, že na území 500 hektárov sa nachádza približne 5 až 8 medveďov, ktoré sa sem uložili na zimný spánok. Plus treba prirátať aj medvede, ktoré tadiaľto iba prechádzajú. Za chvíľu začne medvedia ruja, takže sa tu budú objavovať aj medvede z okolitých pohorí, ktorí si sem prídu hľadať samice za účelom párenia," uzavrel Slašťan.

Medveď na hornej Nitre útočil za posledných sedem dní druhýkrát. Prvý raz to bolo pri obci Tužina, kde zranil dospelý samec muža, ktorý tu bol na prechádzke s kamarátmi a so psom. Druhýkrát vo štvrtok zaútočila medvedica na poľovného hospodára potom, ako tu chlapi dosadili stromčeky. Tí si podľa vlastných slov medvedicu všimli už skôr, ale mysleli si, že odišla. Útočila, keď sa vrátili k autu.

