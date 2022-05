Na rozdiel od iných čiernych stavieb sa o tejto veľa nehovorí, no faktom je, že nitriansky Hidepark je obyčajnou čiernou stavbou, no napriek tomu sa v ňom konajú akcie podporené dotáciami FKU či samotného mesta Nitra. Stavebný úrad už tretíkrát predĺžil OZ Triptych lehotu na doplnenie požadovaných dokladov.

„Na pozemkoch s parcelným číslom 4674/4, 4675 (reg. ,,C“), k.ú. Zobor sa nachádza v súčasnosti viac stavebných objektov, ktoré by mali podliehať povoleniu stavebného úradu. V rámci konania o dodatočnom povolení dokončenej stavby v spojenom s kolaudáciou sa riešia nasledovné stavebné objekty : HidePark Cyklodepo, záhradná bunka, altánok a cyklokontajner – sklad náradia,“ uviedol Tomáš Holúbek, hovorca mesta Nitra a dodal, že sa jedná o dočasné stavby v zmysle nájomnej zmluvy. Takéto dodatočné stavebné povolenie však v minulosti napadol prokurátor, pretože stavebný úrad nevymedzil čas jej trvania. „V časti týkajúcej sa dočasnosti stavby nie je predmetné rozhodnutie možné považovať za dostatočné a zákonné,“ uviedla KP v Nitre.

Hidepark prevádzkuje občianske združenie Triptych a o tom, že nemá v súlade o stavebným zákonom všetky stavby, vie už niekoľko rokov. Združenie ho budovalo bez stavebného povolenia či ohlásenia. Za stavebný delikt už zaplatilo pokutu 2-tisíc eur, ktorú mu uložila Slovenská stavebná inšpekcia. Tá zistila, že napríklad záhradná unimobunka stojí v Hideparku od mája 2011, teda skôr, ako Triptych dokonca uzavrel zmluvu s majiteľmi pozemku o prenájme.

Stavebný úrad v Nitre však robí všetko preto, aby sa spomínaná čierna stavba zlegalizovala. Najnovšie chýba Hideparku prístupová cesta, ktorá je podmienkou na kolaudáciu stavby. A tak stavebný úrad predlžuje lehotu na dodanie potrebných dokumentov. Pod každým takýmto rozhodnutím je podpísaný primátor mesta Marek Hattas, ktorý Hidepark zakladal.



„Jasné chápem tomu obsahu. Nás to tiež neteší a pracujeme na náprave. My sme dodali všetky dokumenty, ktoré úrad od nás chcel. Stalo to dosť peňazí a energie. Dostali sme povolenie a považovali sme vec za uzavretú. Preto nás protest prokurátora prekvapil. Na margo tej lehoty, viete koľko trvá vybavenie vecného bremena u SVP?

Keď sa opýtate ľudí s praxe tak vám povedia, že je to na rok. Čiže logicky, ako to máme stihnúť za 120 dní?,“ reagoval na otázky Filip Stranovský z Triptychu. Odpoveď znie, toto všetko mali stihnúť pred tým, ako Hidepark otvorili.



„Máme písomné informácie potvrdzujúce, že združenie Triptych sa už od konca júla 2021 pokúša zohnať potrebné doklady od vodohospodárskeho podniku, zatiaľ bez odozvy. Chýba im len zmluva o zriadení vecného bremena s právom prechodu a prejazdu k pozemku, kde sú stavby (ale nie stavby určené na podujatia), všetky ostatné dokumenty a povinné vyjadrovačky majú v poriadku. Stavebný úrad postupuje úplne rovnako voči všetkým žiadateľom. Vo všeobecnosti platí, že pokiaľ stavba nie je skolaudovaná, nemôže sa využívať. Predmet konania v tomto prípade však nie je určený na konanie podujatí. Ide momentálne o nepovolenú (čiernu) stavbu, ktorá sa zrealizovala bez stavebného povolenia, “uviedol hovorca mesta Nitra. Počas letnej sezóny 2020 sa Hideparku podľa Stranovského konalo 47 exteriérových podujatí a v sezóne 2021 49 exteriérových podujatí.



"V novej žiadosti figuruje aj informácia o tom, že združenie aktívne rieši veci s vodohospodármi, ktorí ich žiadosť zaevidovali ešte 30. 7. 2021. Stavebný úrad nemal zákonný dôvod nevydať nové rozhodnutie. 18. 3. 2022 opäť žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie požadovaných dokladov. Úrad vyhovel a znova predĺžil lehotu o ďalších 120 dní. V novej žiadosti figuruje aj informácia o tom, že združenie aktívne rieši veci s vodohospodármi, ktorí ich žiadosť zaevidovali ešte 30. 7. 2021. Stavebný úrad nemal zákonný dôvod nevydať nové rozhodnutie," upresnil informáciu hovorca mesta.





SVP eviduje túto žiadosť a aktuálne prebieha proces schvaľovania zriadenia vecného bremena, potvrdil hovorca Marián Bocák, hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku.









