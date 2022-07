Najznámejšia česká pornoherečka Daisy Lee (24) nedávno poskytla portálu eXtra.cz úprimný rozhovor, kde prezradila množstvo pikantných detailoch z jej súkromia aj práce vo filmoch pre dospelých.

Redaktorovi priznala, že možno je to zvláštne, ale nie je pre ňu jednoduché si nájsť chlapa. "Nemám vysoké nároky, pretože viem, že si nemôžem veľmi vyberať," povedala mladá blondínka so smiechom. Údajne sa totižto muži bola takých žien, ako je ona. "Myslia si, že potrebujeme mať v posteli minimálne troch černochov." Ona sama sa vraj snaží tento predsudok vyvracať tak často, ako to len ide.

"My pornoherečky práveže nie sme vôbec náročné a máme to rady úplne normálne. Nepotrebujeme žiadne extrémy, a keď robíme extrémy v porne, tak je to čisto iba preto, že sú to peniaze a robiť to musíme," vysvetlila Daisy realitu, ktorú si však mnohí muži vraj vôbec neuvedomujú.

Ona ani iné dievčatá v tomto odvetví to vôbec nemajú jednoduché. Ženy si túto netradičnú prácu takmer nikdy neužívajú. Prečo? Hlavným problémom sú muži s gigantickými penismi.

"Fakt to nie je nejaké dobré mať veľkého vtáka. Poviem na rovinu, že keď má muž veľký penis, tak má tiež veľkú nevýhodu," vysvetľuje Daisy to, ako to naozaj v tomto smere chodí. "Poznám vďaka eskortu veľa takých, ktorí tým fakt trpia, pretože každú ženu to bolí a nemôžu si to poriadne užiť," uviedla mladá ceckaňa.

Všetci chlapi by podľa nej mali byť radi a vďačný za normálne a bežné veľkosti. "Môžem potvrdiť, že to je hlavne o chémii a nikdy nie o veľkosti! Keď ho má chlap veľký, tak stále narieka, pretože si nemôže poriadne zasexovať," povedala na rovinu. A jeho partnerka trpí tiež.

