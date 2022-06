To, čo sa udialo v v bratislavskej Nemocnici Ružinov, je až neuveriteľné! Všetci sa pýtajú, ako je možné, že lekárka pacientovi vyoperovala nesprávne oko, v dôsledku čoho prišiel pacient o obe oči! Nebolo to však po prvýkrát, čo lekár pri operácii fatálne pochybil!

Podobnú situáciu prežívali aj pacienti nitrianskej nemocnice, ktorí sa s dôverou zverili do rúk odborníkov v roku 2019. Práve v nej sa podarilo úplne zbabrať operáciu až dvom pacientom. Najskôr lekár zoperoval zdravé koleno športovca a bývalého futbalistu Františka Rapana, a len čo na prípad upozornili médiá, ukázalo sa, že nešlo o jediný omyl. Len niekoľko dní pred týmto zákrokom sa lekári "pomýlili" pri operácii kolena pacienta Karola Cigáňa.

„Pri mojej prvej operácii ráno niečo vymenili, nejakú náhradu a potom, keď na to prišli, ma operovali ešte raz,“ prezradil PLUS 1 DEŇ Karol Cigáň, ktorý uviedol, že sa na lekárov sťažovať nemieni.

Rovnaký šok po operácii prežil aj spomínaný František Rapan. Ako vtedy povedala jeho dcéra Rút, jej otec do svojich 37 rokov hrával aktívne futbal. Mal dlhodobé problémy s pravým kolenom. Nikdy to nebolo ľavé.

"Po rokoch prehovárania, keď mu povedali, že to koleno je už v tak dezolátnom stave, sa dal nahovoriť. Išiel na operáciu a zobudil sa so zoperovanou nohou, ktorú mal v poriadku." František Rapan sa po zbabranej operácii obrátil na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a rovnako aj na súd. "Poškodený postúpil celú vec na súd, pričom súdny spor stále prebieha. Nebudeme sa bližšie k prebiehajúcemu súdnemu sporu vyjadrovať," vyjadrila sa k spomínanému prípadu hovorkyňa nemocnice Tatiana Kubinec.



Šéf lekárskych odborov Peter Visolajský, ktorý pôsobí v nitrianskej Fakultnej nemocnici na facebooku uviedol, že sa na operácii nesprávneho kolena podieľalo, podľa neho, viacero systémových pochybení.

"Na systémové chyby doplatil pacient a lekár. Politici tlačili na nemocnicu aby ukážkovo potrestala daného lekára. Do nemocnice telefonicky volá vtedajší premiér a žiada aby demonštratívne daného lekára vyhodili. Nemocnica neskôr, na tlak lekárov prijala systémové opatrenia aby sa takéto chyby neopakovali," uviedol. "V ružinovskej nemocnici pacientovi odstránili nesprávne oko.. Slovenská verejnosť je zhrozená a znovu žiada tvrdý trest pre daného operatéra," dodal a zároveň poukázal na to, čo vraj robíme na Slovensku zle.

"Keby sa riešil systém a nie jednotlivec, tak po kauze NR kolena v normálnej krajine s normálnym ministerstvom zdravotníctva sa mali prijať systémové opatrenia na zamedzenie takýchto pochybení vo všetkých nemocniciach, nielen v Nitre po tlaku lekárov. Ak by sa tak stalo, po dvoch rokoch by sa tragédia v ružinovskej nemocnici nemusela stať," pokračoval vo svojom statuse Visolajský. Podľa neho totiž na Slovensku všetci s krvou v očiach riešia toho, ktorý len doplatil na systém.

"Ale ak nevyriešime systém, pacientovi to nepomôže a rovnaké pochybenie sa skôr, či neskôr zopakuje a doplatí na to len ďalší nevinný pacient (a spolu s nim aj zdravotník). Slovensko by sa malo menej zameriavať na trest pre jednotlivca a viac na prevenciu. Tá totiž skutočne ochráni všetkých pacientov. Žiadny zdravotník nechce svojmu pacientovi ublížiť a aj ten najtvrdší trest pre lekára už pacientom nepomôže," uviedol Peter Visolajský.



