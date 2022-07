Do Chorvátska NAJLACNEJŠIE a NAJRÝCHLEJŠIE: Otestovali sme, čo sa najviac vyplatí ×

Chystáte sa do Chorvátska? Vo veľkej dovolenkovej ankete 4 420 našich čitateľov zaradilo síce túto krajinu v obľúbenosti až za Grécko a Taliansko, napriek tomu k Jadranu mieria aj počas tohto leta desaťtisíce Slovákov. A väčšina rieši, ako sa tam dostať čo najrýchlejšie a najlacnejšie. My sme to zistili za vás!